Rallye Dakar: Jubiläumsauflage über 9000 Kilometer

Die wohl härteste Rallye der Welt geht in die nächste Runde: Am Samstag (6. Januar 2018) startet die 40. Rallye Dakar, die zum mittlerweile zehnten Mal auf südamerikanischem Boden ausgetragen wird. In 14 Etappen über nahezu 9000 Kilometer stellen sich Mensch und Maschine der extremen Belastungsprobe.

Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) ist mit drei neuen Hilux am Start. Die robusten Pick-ups verfügen über Allradantrieb, ein neues Mittelmotor-Layout, große Luftmassenbegrenzer und eine verbesserte Fahrwerksabstimmung für verbessertes Handling auf schwierigem Untergrund.

Den Hilux mit der Startnummer 304 teilen sich erneut der Südafrika Giniel de Villiers und der deutsche Co-Pilot Dirk von Zitzewitz, die bereits seit 2012 gemeinsam für die japanische Marke unterwegs sind. Das Team Land Cruiser Toyota Auto Body setzt auf den Land Cruiser.

Die Rallye Dakar startet in der peruanischen Hauptstadt Lima. Im Andenstaat müssen die Teilnehmer fünf Tage lang unter anderem riesige und zerklüftete Sandgebiete und -dünen bewältigen, ehe es in die bolivianischen Berge auf bis zu 3500 Meter Höhe geht. Die Schlusswoche führt durch Argentinien mit ausgedehnten Sandplateaus; der weiche Untergrund und steigende Temperaturen bilden hier eine besondere Herausforderung. Das Ziel befindet sich erstmals in Cordoba. In verschiedenen Kategorien nehmen rund 330 Fahrzeuge an dem diesjährigen Abenteuer in Südamerika teil, darunter 190 Motorräder und Quads, 100 Autos und 42 Lastwagen. (dpp-AutoReporter/wpr)