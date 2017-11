Mit Opel entspannt durch Eis und Schnee

Die Nächte werden länger, frostiger, rutschiger. Höchste Zeit, sich auf die winterlichen Temperaturen und Straßenverhältnisse einzustellen - gerade im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr. Opel-Modelle helfen mit vielen Sicherheits- und Komfortfeatures, die unwirtlichen Bedingungen erträglicher und die Fahrt sicherer zu machen: mit adaptivem Allradantrieb, IntelliLux LED Matrix-Licht oder Lenkrad- und Standheizung.

Je nach Modell bietet Opel ‚intelligente‘ Antriebssysteme von der elektronischen Traktionskontrolle IntelliGrip bis hin zum adaptiven Allradantrieb mit Torque Vectoring an. Bei IntelliGrip im neuen Opel Grandland X kann der Fahrer aus fünf Modi wählen - darunter auch Matsch und Schnee. Das System passt dann die Kraftverteilung an die Vorderräder an, lässt gegebenenfalls Schlupf zu, verändert die Schaltpunkte beim Automatikgetriebe sowie die Kennlinie des Gaspedals. Damit sind beste Traktion und stabiles Fahrverhalten gewährleistet.

Oder man setzt gleich auf Allradantrieb, um das Auto auch auf glattem Untergrund stabil zu halten. So packt beispielsweise der SUV-Bestseller Opel Mokka X mit seinem adaptiven 4x4 Allradantrieb (AWD) bei Schnee, Matsch und Eis fest zu. Die AWD-Technologie verteilt die Kraft je nach Fahrsituation stufenlos von verbrauchsschonenden 100 Prozent Frontantrieb auf bis zu jeweils 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse. Nach jedem Motorstart schaltet sich der 4x4-Antrieb kurzfristig zu, sobald der Fahrer das Kupplungspedal durchdrückt, um ein Durchdrehen der Räder beim Losfahren zu verhindern. Einmal unterwegs, fließt alle Kraft in der Regel nach vorn - es sei denn, die Fahrbahn- und Traktionsverhältnisse verlangen eine andere Verteilung.

Für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgt der intelligente Allradantrieb mit Torque Vectoring im Opel Insignia - das innovativste System seiner Klasse. Anstelle eines konventionellen, offenen Hinterachsdifferenzials verfügt das Flaggschiff von Opel über zwei elektronisch gesteuerte Lamellen-Kupplungen, die eine präzisere, individuellere Kraftübertragung an jedes Rad sicherstellen. Um der Untersteuertendenz in engen Biegungen zu begegnen, leitet das System je nach Gasbefehl und Lenkeinschlag mehr Drehmoment an das kurvenäußere Hinterrad. Dies geschieht ohne weiteres Zutun des Fahrers in Sekundenbruchteilen. So stabilisiert sich das Fahrzeug, zudem lenkt der Insignia präziser in die Kurve ein und reagiert direkter auf Fahrbefehle. Das Auto bleibt so für den Fahrer stabiler und in jeder Situation einfacher beherrschbar.

Und wer jetzt noch keine Winterreifen aufgezogen hat, sollte dies schnellstmöglich nachholen, um vor unliebsamen Schlitterpartien besser gefeit zu sein. Faustregel beim Aufziehen von ‚alten‘ Winterreifen: Sie sollten eine Profiltiefe von mindestens vier bis fünf Millimetern aufweisen und nicht länger als sechs Saisons gefahren werden.

Zu Matsch, Eis und Schnee kommt noch, dass insbesondere Pendler in den Wintermonaten morgens und abends meist bei Dunkelheit im Auto sitzen. Dies gilt jedoch nicht für Opel-Fahrer: Sie sind mit adaptiven Voll-LED-Scheinwerfern von Mokka X bis Grandland X oder dem innovativen IntelliLux LED Matrix-Licht in den Modellen Astra und Insignia stets taghell unterwegs. IntelliLux LED passt den Lichtstrahl dank der einzelnen LED-Segmente auf jede Straßen- und Verkehrssituation optimal an, ohne dabei vorausfahrenden oder entgegenkommenden Verkehr zu blenden. Bei der jüngsten Generation des LED-Matrix-Lichts im Opel Insignia übernehmen insgesamt 32 LED-Segmente (16 auf jeder Seite) die diversen Fernlichtfunktionen, dazu sorgt eine aktive Kurvenlichtfunktion sowie ein integrierter LED-Fernlicht-Strahl mit bis zu 400 Meter Reichweite für Weitblick. Punkte, die bis dato im Dunkeln lagen, werden nun hell erleuchtet. Das macht die Fahrt nicht nur entspannter, sondern vor allem sicherer.

Doch schon vor dem Losfahren gilt: Lieber ein wenig mehr Zeit einplanen, um vor dem Start beispielsweise das Auto rundum vom Schnee zu befreien und die Scheiben freizukratzen. Auf Letzteres können Opel-Kunden aber auch getrost verzichten - wenn sie in ihrem Modell eine Standheizung an Bord haben. Dank Fernbedienung respektive Programmierung und einer entsprechenden Sensorik empfängt das Auto seine Besatzung am frostigen Morgen bereits mit der vorgewählten Temperatur - der Innenraum ist behaglich warm, die Scheiben sind und bleiben eisfrei und der Motor ist vorgewärmt. So ist die Werkslösung von Opel kein reines Wellness-Feature. Denn sie schont den Motor und sorgt für ein umweltfreundlicheres Startverhalten. Das Öl und der Katalysator gelangen zudem schneller auf Betriebstemperatur. Die Opel-Standheizung ist für die leichten Nutzfahrzeuge Vivaro und Movano ebenso wie für die Pkw-Modelle von Corsa über Astra, Cascada, Mokka X und Insignia bis hin zum Zafira erhältlich.

Ebenso hilfreich sind Antifrostsysteme wie die beheizbare Windschutzscheibe im Opel Insignia oder Grandland X. Ein Tastendruck genügt, um die unscheinbaren Heizdrähte in der Windschutzscheibe zu aktivieren und für glasklare Sicht zu sorgen. Auch mit diesem Feature gehört die Beschlagneigung bei feuchtkalter Witterung der Vergangenheit an, kritische ‚Blindflüge‘ sind passé. Heizbare Außenspiegel sorgen zudem für freie Sicht nach hinten.

Darüber hinaus haben einige Opel-Modelle weitere Funktionen in petto, um im Innenraum eine behagliche Atmosphäre zu schaffen - optional ist ein beheizbares Lenkrad erhältlich. Bereits in weniger als einer Minute spürt der Fahrer dann die wohlige Wärme in den Fingern.

Das Nonplusultra in Sachen Behaglichkeit sind die beheizbaren, vielfach einstellbaren und von der unabhängigen Aktion Gesunder Rücken e.V. zertifizierten Ergonomie-Vordersitze, die Opel für zahlreiche Pkw-Modelle im Programm hat. Neben vielfachen Einstellungsmöglichkeiten bieten die Premium-Ergonomie-Frontsitze im Astra und im Insignia auf Wunsch dabei eine einzigartige Kombination aus elektrischer Sitzwangenjustierung sowie Massage-, Memory- und Ventilations-Funktion. Im Winter beheizt, im Sommer belüftet, fühlen sich Fahrer und Beifahrer so zu jeder Jahreszeit und Temperatur in ihrem Sitz wohl. Der Clou: Auch die Fondpassagiere auf den beiden Außenplätzen von Astra, Insignia und Grandland X nehmen auf beheizbaren Polstern Platz.

Auf diese Weise können Fahrer und Passagiere getrost Winterjacke oder Handschuhe im Kofferraum verstauen. Dank der vielfältigen Heizoptionen von Opel fühlen sie sich von Fahrtbeginn an nicht nur wohl, sondern sind auch sicherer unterwegs. Denn so schränkt keine dicke Kleidung die Bewegungsfreiheit oder das passgerechte Anlegen des Sicherheitsgurtes ein. (dpp-AutoReporter/wpr)