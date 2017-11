Fiat 500X: Mehr Technologie im neuen Modelljahr

Der Fiat 500X geht mit neuen Technologien und leicht umdekoriert ab 16.490 Euro in das Modelljahr 2018. Er bietet mit dem Entertainmentsystem Uconnect HD Live (ab Ausstattung Pop Star), moderne Möglichkeiten der Konnektivität. Das über einen Touchscreen mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuerte System gestattet durch die Applikationen Apple Car Play beziehungsweise Android Auto von Google die Einbindung kompatibler Smartphones. Uconnect 7 Zoll HD Live steht damit ab sofort für alle 500-Baureihen zur Verfügung.





Für eine stärkere Differenzierung der beiden in Design und Technologie unterschiedlichen Varianten des Fiat 500X wurden die Bezeichnungen geändert. Urban Look steht für die eleganteren Ausstattungsversionen Pop, Pop Star und Lounge. Die robuste Seite des Fiat 500X zeigt sich in den Cross Look Versionen Cross und City Cross.



Auf Wunsch lässt sich der neue Fiat 500X mit Ausstattungspaketen individualisieren. Sie fassen besonders beliebte Features aus den Bereichen Stil, Konnektivität, Komfort und Sicherheit zusammen. Der Paketpreis liegt dabei unter der Summe der Einzelpreise der Ausstattungsdetails.





Im Modelljahr 2018 ist beim Fiat 500X ab der Ausstattungsversion Pop Star das Infotainmentsystem Uconnect 7 Zoll HD LIVE serienmäßig an Bord. Das System wird über einen Touchscreen mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuert. Uconnect 7 Zoll HD LIVE bietet unter anderem drahtlose Verbindung zu kompatiblen Smartphones mittels Blue­tooth, was die sichere Nutzung beispielsweise der Freisprechanlage auch während der Fahrt ermöglicht. Externe Musikspeicher wie iPod lassen sich außerdem mittels USB- und AUXIn-Buchse anschließen. Die Bedienung erfolgt in diesem Fall mittels Sprachsteuerung oder über die ins Lenkrad integrierten Regler. So lassen sich unter anderem Musikstreaming-Dienste nutzen sowie Text-Nachrichten versenden und empfangen, ohne vom Straßenverkehr abgelenkt zu werden. Auf dem 7-Zoll-Bildschirm werden auch das Bild der optionalen Rückfahrkamera oder der Monitor des ebenfalls auf Wunsch lieferbaren Navigationssystems dargestellt.





Durch die Technologie von Uconnect LIVE bleibt der Fiat 500X bei Bedarf auch unterwegs stets mit dem Internet verbunden. Durch die kostenlos im App-Store von Apple oder im Google Play Store zur Verfügung stehende Applikation Uconnect LIVE lassen sich beispielsweise die Musikstreaming-Dienste Deezer und TuneIn, Nachrichten von Reuters, der Online-Service des Navigationssystems sowie Verbindungen zu den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter nutzen. Darüber hinaus unterstützen die ebenfalls kostenlosen Applikationen eco:Drive und my:Car beim Spritsparen sowie bei der Nutzung und Kontrolle verschiedener Fahrzeugfunktionen.

Durch die Integration von Apple Car Play in Uconnect 7 Zoll HD LIVE lassen sich per Bluetooth verbundene Generationen des iPhones über den Touchscreen beziehungsweise die Bedienelemente am Lenkrad steuern. Auf diese Weise kann der Fahrer komfortabel und sicher beispielsweise Telefongespräche führen, Musik vom iPhone streamen, Textnachrichten empfangen und versenden sowie Verkehrsinformationen online beziehen. Android-basierten Smartphones ermöglicht Uconnect 7 Zoll HD LIVE mittels Android Auto die Nutzung der Navigationsfunktionen von Google Maps inklusive Sprachansagen, Echtzeit-Verkehrsinformationen sowie Spurassistent. Auch Google Play Music und ähnliche Dienste stellt die innovative Technologie von Uconnect 7 Zoll HD LIVE zur Verfügung. (dpp-AutoReporter/wpr)