Lifestyle-Radl von BMW

Das neue BMW Active Hybrid e-Bike kommt in den Handel mit einem komplett überarbeiteten Antriebskonzept, das sich in einer deutlichen Leistungssteigerung bemerkbar macht: Der Brose-Elektromotor, der bei Bedarf zur Unterstützung der Tretleistung aktiviert werden kann, sorgt mit 250 W Leistung und 90 Nm Drehmoment für gesteigerte Dynamik und die BMW typische Agilität. Die Power für die elektrische Tretunterstützung bis zu einer Reichweite von 100 km kommt aus dem abnehmbaren 504-Wh-Akku. Die Stärke der Tretunterstützung lässt sich über das neue Display einfach regulieren; vier unterschiedlich starken Modi - von ECO (+50 Prozent) bis Turbo (+275 Prozent) stehen bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zur Verfügung. Micro-USB-Eingang und Bluetooth-Funktion ermöglichen zudem die Verbindung mit dem Smartphone.

Neben seinen technischen Komponenten besticht das BMW Active Hybrid e-Bike auch durch sein Design. So sind Motor und Akku vollständig in den hydrogeformten Aluminiumrahmen integriert. Auch an die menschliche Kehrseite wurde gedacht, denn E-Bikes stellen spezielle Anforderungen an den Sattel. Deshalb beauftragte Selle Royale die BMW Group Tochter Designworks damit, den ersten speziell auf die Bedürfnisse von E-Bikern abgestimmten Sattel zu entwickeln.

Die neuartige Form des ‚eZone‘-Sattels basiert auf einem zonalen Konzept; eine kurze Nase, eine im hinteren Bereich aufsteigende Sitzfläche und bewegliche Seitenflügel gewährleisten nicht nur einen stabilen Sitz und eine bessere Balance beim Anfahren und Bremsen, sondern sorgen für Sicherheit in E-Bike typischen Beschleunigungssituationen. Gleichzeitig überzeugt der eZone durch ein Plus an Komfort dank der Drei-Zonen-Polsterung mit 3D-Skingel und Royal-Gel. Der an der Sattelrückseite integrierte Griff aus Fiberglas ermöglicht zudem eine verbesserte Handhabung von E-Bikes, die aufgrund des Antriebsmoduls häufig schwerer sind als klassische Fahrräder.

Das Active Hybrid e-Bike gibt es bei ausgewählten BMW-Händlern gegen einen Obulus von 3400 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)