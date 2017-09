Rohöl teurer: Differenz zwischen Benzin- und Dieselpreis schrumpft

Obwohl vom Rohölmarkt derzeit keine Entlastung kommt, ist der Benzinpreis in Deutschland gesunken. Wie der ADAC meldet, kostet ein Liter Super E10 derzeit im Tagesmittel 1,344 Euro. Gegenüber der Vorwoche ist dies ein Minus von 1,4 Cent. Gleichzeitig hat sich Diesel geringfügig verteuert: Für einen Liter müssen die Autofahrer 1,153 Euro bezahlen, das sind 0,3 Cent mehr als vor Wochenfrist.





Nach Angaben des ADAC kostet Rohöl der Sorte Brent je Barrel derzeit 55 Dollar - ein Dollar mehr als in der Vorwoche. Der Euro bleibt bei einem Kurs von 1,20 Dollar gefestigt. Mit dem beginnenden Herbst und zusätzlichen Heizölkäufen nähern sich die Preise der beiden Kraftstoffsorten an. So ist die Differenz zwischen Benzin- und Dieselpreis mittlerweile auf 19,1 Cent gesunken. Ausführliche Informationen gibt es unter www.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auch die Smartphone-App ‚ADAC Spritpreise‘. (dpp-AutoReporter/wpr)