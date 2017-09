ADAC: Staus durch Baustellen und Späturlauber

Auch nach dem Ende der Hauptreisezeit bleiben Staus auf den Autobahnen am Wochenende (15. bis 17. September) wohl nicht aus. Dafür sorgen die intensive Baustellentätigkeit - 450 Baustellen sind derzeit eingerichtet - und reger Ausflugsverkehr. Da die meisten Späturlauber Richtung Süden unterwegs sind, erwartet der ADAC dort die meisten Staus. Rund um München wird es noch enger, denn in der bayerischen Landeshauptstadt beginnt am Samstag das Oktoberfest.

Im benachbarten Ausland müssen Autofahrer ebenfalls mit lebhaftem Verkehr rechnen. Eng kann es bei schönem Wetter auf den Straßen in die Wandergebiete der Alpen werden. (dpp-AutoReporter/wpr)

Die Staustrecken: