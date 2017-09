DTM: Mercedes-Doppelsieg am Nürburgring

Erfolgreicher Abschluss eines spannenden Rennwochenendes in der Eifel: Nach dem Vierfach-Sieg am Samstag erzielte Mercedes-AMG Motorsport am Sonntag vor 78.000 Zuschauern (am gesamten Wochenende) einen Doppelsieg. Robert Tyler Wickens (Mercedes-AMG C 63 DTM Mercedes me) gewann vor seinem Mercedes-AMG Motorsport DTM-Teamkollegen Paul Di Resta (Mercedes-AMG C 63 DTM) und fuhr damit seinen ersten Saisonsieg ein.

Für Wickens (28) waren es sein sechster Sieg und sein 15. Podium im 80. DTM-Rennen. Der Kanadier fuhr zum vierten Mal in dieser Saison auf das Podest. Mit 32 Siegen auf dem Nürburgring seit 1988 ist Mercedes-AMG weiterhin die erfolgreichste Marke in der Eifel. Di Resta und Wickens standen schon am Samstag beim Sieg von Lucas Auer auf dem Podium. Für Di Resta waren es die Podestplätze Nummer 30 und 31 in der DTM.

Maro Engel (Silberpfeil Energy Mercedes-AMG C 63 DTM) fuhr am Sonntag zum zweiten Mal an diesem Wochenende in die Top-5. Nach Platz vier am Samstag überquerte er die Ziellinie im zweiten Lauf als Fünfter. Gary Paffett (Mercedes-AMG C 63 DTM Mercedes me) lag bis zur letzten Runde auf dem zehnten Platz, verlor diesen dann jedoch, als er von Maxime Martin (BMW) umgedreht wurde. Paffett fiel bis auf Platz 14 zurück.

Der Sieger des ersten Laufs auf dem Nürburgring, Lucas Auer (BWT Mercedes-AMG C 63 DTM), belegte nach einem Dreher in der Anfangsphase des Rennens schlussendlich Platz 13. In der Fahrerwertung liegt er nach sieben von neun Rennwochenenden mit neun Zählern Rückstand auf dem zweiten Platz hinter Mattias Ekström (Audi, 136 Punkte). Edoardo Mortara (BWT Mercedes-AMG C 63 DTM) beendete das 90. Rennen seiner DTM-Karriere auf Platz 16.

Das nächste Rennwochenende: Aus der Eifel geht es für das vorletzte Rennwochenende der DTM-Saison 2017 in die Steiermark. Dort finden vom 22. bis 24. September in Spielberg (Österreich) die Saisonläufe 15 und 16 statt. (dpp-AutoReporter/wpr)