DHL: Pilotprojekt Paketzustellung in VW-Kofferräume

Volkswagen und DHL Paket haben in Berlin das Pilotprojekt ‚We by Volkswagen Deliver‘ gestartet, bei dem der Empfang von Paketen vereinfacht wird: per Kofferraumzustellung. In den vergangenen Monaten haben die Projektpartner eine eigene technische Lösung dafür entwickelt. In einer achtmonatigen Testphase können ausgewählte Kunden 50 VW Polo als Lieferstationen einsetzen.





Der Onlinehandel in Deutschland boomt. 2017 wird laut dem Verband der Internetwirtschaft eco ein Gesamtumsatz von 55 Milliarden Euro erwartet, 2019 sollen es 70 Milliarden Euro werden. Rund 11,5 Prozent des Einkaufsvolumens deutscher Verbraucher entfallen auf E-Commerce - Tendenz steigend.





Wenn man beim Klingeln des Paketzustellers einmal nicht Zuhause ist, muss man selbst aktiv werden. Paketshop, Packstation oder ein freundlicher Nachbar waren bislang die Optionen für die Zwischenlagerung. Künftig heißt es: Nie wieder eine Sendung verpassen! Mit ‚We Deliver‘ bieten Volkswagen und DHL Paket einen Service an, bei dem die Sendungen direkt ins Auto geliefert werden. Der Kofferraum wird so zur Lieferadresse für Online-Bestellungen.





Bei der Bestellung im Onlineshop kann der Fahrzeughalter ein zweistündiges Wunschzeitfenster zwischen 10 und 21 Uhr auswählen, in dem DHL das Paket liefert. Das Fahrzeug muss dann lediglich für den Zusteller zugänglich geparkt sein. Möglich ist so zum Beispiel auch die Lieferung des Pakets zum Büroparkplatz, zu einem Park-and-Ride-Parkplatz oder zu jeder anderen Adresse, an der sich das Fahrzeug während des angegebenen Wunschzeitfensters befindet. Die Ware wird sicher überbracht, da der Paketzusteller das Auto anhand der GPS-Daten findet und einen einmaligen Zugang zum Kofferraum erhält. Retouren oder frankierte Pakete können vom Paketzusteller gleich mitgenommen werden. Mit diesem Service erweitert Volkswagen sein Angebot von Mobilitätslösungen rund ums Auto und unterstreicht damit seine Ambitionen, bis zum Jahr 2025 weltweit einer der Top-3-Anbieter effizienter, komfortabler und nachhaltiger Mobilitätsdienste zu werden.





Das Pilotprojekt ‚We by Volkswagen Deliver‘ läuft in Berlin zunächst von September 2017 bis April 2018. Interessenten können sich online unter deliver.we-vw.com bewerben, wenn sie mindestens 21 Jahre alt sind, seit mindestens zwölf Monaten Inhaber eines Führerscheins sind, ihren Wohnsitz in Berlin haben und regelmäßig online einkaufen. Die ausgewählten Teilnehmer erhalten für vier Wochen einen Volkswagen Polo, mit dem sie den neuen Service testen können. Das Fahrzeug ist bereits mit der entsprechenden Technik für die Kofferraumzustellung ausgestattet. Um den neuen Service nutzen zu können, muss sich der Kunde dann nur noch bei DHL registrieren und unter www.paket.de den Kofferraum als Ablageort in seinem Kundenprofil hinterlegen. Bestellt werden kann derzeit bei den Online-Shops von Amazon, Alternate, Allyouneed Fresh, Outfittery, Fashion ID und Music Store. (dpp-AutoReporter/wpr)