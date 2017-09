IAA: VW Amarok – Sondermodell und Konzeptstudie

Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/Main gleich zwei neue Amarok Modelle. Der Premium-Pickup gibt als Studie Amarok Aventura Exclusive einen Ausblick auf die künftige Top-Motorisierung des 3.0 TDI. Ebenfalls zu sehen ist das neue Sondermodell Dark Label, das ab Frühjahr 2018 erhältlich sein wird.





Die Studie Amarok Aventura Exclusive zeigt, wo künftig beim Pickup von Volkswagen Nutzfahrzeuge die Reise hingeht: Mehr PS und mehr Drehmoment. Das Konzept mit Acht-Gang-Automatik und permanentem Allradantrieb bietet 190 kW/258 PS und legt auch beim Drehmoment nochmals zu. Für ausreichend Schub und Zugkraft ist somit gesorgt. Das Konzeptfahrzeug mit Doppelkabine und klarem Design fährt auf polierten 19-Zoll Rädern; auch Seitenschweller, Stylingbar auf der Cargobox, Frontschutzgitter, Außenspiegel und hinterer Stoßfänger zeigen Chrom. Bi-Xenon-Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht unterstützen den Auftritt. Erstmals sind das abschließbare ‚Rollcover-System‘ im Aludesign und ein Unterfahrschutz zu sehen. Technische Features wie ParkPilot, Rückfahrkamera und eine mechanische 100-Prozent-Differentialsperre unterstützen den Fahrer in Stadt und Land.





Im Interieur setzt das Amarok-Konzept Aventura Exclusive sportliche Akzente mit schwarzem Leder, abgesetzt mit gelben Kontrastnähten. Auch mit 14-fach verstellbaren und ausgezeichneten ‚ergoComfort‘-Sitzen, dem 3-Speichen-Multifunktions-Lederlenkrad mit Schaltwippen und dem Navigationssystem ‚Discover Media‘ zeigt die Studie Format.





Das limitierte Sondermodell Amarok Dark Label basiert auf der Ausstattungslinie Amarok Comfortline und zeigt sich in Mattlack betont stylisch. Dazu gehören dunkle Anbauten wie schwarze Schweller-Rohre, Türgriffe, eine Stylingbar in Mattschwarz und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Anthrazit mit glanzgedrehter Oberfläche. Der Dark Label richtet sich an designorientierte Individualisten, die auch auf die Vorteile eines richtigen Geländewagens nicht verzichten wollen. Im Inneren setzen der neue schwarze Dachhimmel und bestickte Fußmatten das Design des Sondermodells fort.





Die V6-Motorisierung für den Amarok Dark Label von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist wahlweise als 120 kW163 PS-TDI mit Sechs-Gang-Handschaltgetriebe und reinem Heckantrieb oder zuschaltbarem Allrad sowie als 150 kW/204 PS-TDI mit Sechs-Gang-Handschaltgetriebe und zuschaltbarem 4Motion oder mit Acht-Gang-Automatikgetriebe und permanentem Allrad kombinierbar. Erhältlich in Deutschland im Frühjahr 2018 ab 33.714 Euro netto. Serienmäßig immer mit BlueMotion Technology. Letztere umfasst Start-Stopp, eine energierückführende Rekuperation sowie rollwiderstandsoptimierte Bereifung. Alle Leistungsstufen erfüllen die EU-6-Abgasnorm.





Mit einer Länge von 5,25 Metern und einer Breite von 2,23 Metern inklusiver der Spiegel erfüllt der Amarok alles, was von einem klassischen Pickup erwartet wird. Auf die Ladefläche des viertürigen Amarok mit Doppelkabine geht eine Europalette quer, und es sind Nutzlasten von über einer Tonne möglich. Zudem kann der neue Amarok in einigen Varianten bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast ziehen. (dpp-AutoReporter/wpr)