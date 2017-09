Daimler: MBVM startet mit Marketingkampagne

Das Daimler-Tochterunternehmen Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH (MBVM) startet die Kommunikation zur Bekanntmachung seiner vor kurzem vorgestellten Marke Mercedes-Benz Van Rental. Die erste, ganz auf Transporter spezialisierte, Fahrzeug-Vermietung positioniert sich unter dem Markenclaim ‚So mietet man jetzt‘. In einem ersten Schritt präsentiert sich die Internetseite des Mietangebotes ab sofort unter der Adresse‚www.vanrental.de'.





Die kommunikative Einführungskampagne folgt dem Online-Auftritt im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2017. Neben klassischen Anzeigen in Fachzeitschriften, der Plakatwerbung in neun deutschen Großstädten und direkter Werbung in den jeweiligen Vermietstützpunkten, liegt ein Schwerpunkt der Kampagne auf Online-Maßnahmen. Banner-Werbung in zielgruppenrelevantem Umfeld wird dabei durch gezielte Kundenansprache ergänzt. Die Kommunikation bedient sich eines Key Visuals, das sich auch optisch von herkömmlichen Markenauftritten im Mietsegment unterscheidet: Der als Graffiti gestaltete Claim stellt in der Visualisierung die inhaltliche Botschaft in den Vordergrund und hebt sich dadurch von den im Verhältnis deutlich kleiner dargestellten Fahrzeugen ab.





Zum Portfolio der, in erster Linie auf gewerbliche Transporterkunden abzielenden, Marke gehören neuartige Mietangebote, welche Zeiträume von 24 Stunden bis zu mehreren Monaten abdecken. Dabei bieten zwei unterschiedliche Miettarife den Kunden maximale Flexibilität hinsichtlich Fahrzeugwechsel und Rückgabezeitpunkt oder eine hohe Individualisierbarkeit zum Beispiel in Form individueller Branchenlösungen (z.B. Kühltransporter). Mit diesem breit gefächerten Angebot möchte die Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH ihren Kunden eine optimale Planbarkeit des individuellen Transportbedarfs ermöglichen, um Kapazitätsengpässe bestmöglich abdecken zu können, die Kostenaufwände für den Fuhrpark optimal zu steuern und letztendlich eine hohe Kostentransparenz zu erreichen.





Zunächst wird Mercedes-Benz Van Rental in Deutschland angeboten und ist an bereits vorhandene Mietstützpunkte, zum Beispiel in Mercedes-Benz Niederlassungen oder bei Mercedes-Benz Vertragspartnern, gekoppelt. Die Erweiterung des Vertriebsnetzes ist jedoch ebenso geplant, wie die Ergänzung des Angebotsportfolios.





MBVM wurde als Teil der strategischen Zukunftsinitiative adVANce von Mercedes-Benz Vans gegründet und gehört zur Daimler Financial Services AG. Dadurch verfügt das junge Unternehmen nicht nur über höchste Transporterkompetenz sondern auch über eine große Kenntnis im Miet- und Leasingbereich. Für das Mietgeschäft baut die MBVM eine eigene Flotte aus der gesamten Mercedes-Benz Vans Produktrange mit einem breiten Mix aus Standard- und Branchenfahrzeugen auf. Damit wendet sich das Unternehmen an ein breites Spektrum gewerblicher Kunden im heterogenen Transportermarkt, zum Beispiel Kurier-Express-Paketdienstleister, Handwerker, Personenbeförderungsunternehmen und Fahrdienstvermittler, Dienstleistungsunternehmen oder Anbieter aus dem sich stark entwickelnden Bereich des Lebensmittelversandhandels (eGrocery). Zugleich differenziert sich die MBVM von Wettbewerbern, die im Wesentlichen hochgradig standardisierte Transporter anbieten. (dpp-AutoReporter/wpr)