IAA 2017: Noch ein VW Elektro-Konzeptauto…

Volkswagen forciert die Entwicklung einer neuen Generation innovativer Elektrofahrzeuge und präsentiert auf der IAA (Internationale Automobil-Ausstellung, 14.bis 24. September 2017) in Frankfurt/Main eine aufgewärmte Version der Studie I.D. Crozz, die Frühjahr bereits auf der Shanghai Motor Show gezeigt wurde.

Das überarbeitete Concept Car basiert auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB). Es ist gekennzeichnet durch ein klares, kraftvolles Design, das speziell in der Front- und Heckpartie stärker den Weg in Richtung Serie weisen soll als der China-Entwurf, der im glatten Gesicht an den Uropa VW 411 erinnert. Stilprägend sind zudem die breite Motorhaube mit in großen Radien konturierten Kotflügeln und die von außen hochglanzschwarze Dachfläche.

Dank des kompakten Elektroantriebs und der im Fahrzeugboden integrierten Lithium-Ionen-Batterie setzt sich der hochmoderne SUV-Look auch im Interieur fort. Ergebnis ist der so genannte ‚Open Space‘, ein loungeartiges Raumkonzept mit vier variablen Einzelsitzen. (dpp-AutoReporter/wpr)