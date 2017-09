Motorsport: VLN auch 2018 wieder mit BMW M235i-Cup

Mit dem BMW M235i Racing Cup bleibt der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring auch in der Saison 2018 eine der am stärksten besetzten und am härtesten umkämpften Klassen erhalten. Seit 2014 bietet BMW seinen Kunden im BMW M235i Racing und der eigenen Cup-Klasse ein relativ kostengünstiges Einsteigermodell und eine interessante Bühne. BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt freut sich auf die spannenden Positionskämpfe: „Dass in den vergangenen Jahren immer bis zu 20 Fahrzeuge in der Startaufstellung gestanden haben, bestätigt uns darin, mit der Einführung dieser Cup-Klasse genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben."





Die BMW M235i Racing Cup-Klasse geht bei allen Läufen der VLN sowie bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring an den Start. Für die Gesamtwertungen bei Fahrern, Teams, Gentleman-Fahrern und Junioren zählen lediglich die VLN-Ergebnisse.





Die jeweils bestplatzierten Fahrer und Teams erhalten nach jedem Rennen sowie am Saisonende wertvolle Sach- und Geldpreise. Mittlerweile ist der BMW M235i Racing auch in vielen weiteren Rennserien rund um die Welt erfolgreich unterwegs. (dpp-AutoReporter/wpr)