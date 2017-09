ADAC: Letzte Sommerurlauber auf der Heimreise

Endspurt im Sommerreiseverkehr: Weil in Baden-Württemberg und Bayern die Sommerferien enden, werden die Straßen aus den südlichen Urlaubsländern in Richtung Norden am Wochenende (08. bis 10. September 2017) besonders voll sein. Späturlauber, Wochenendausflügler und Bergwanderer sorgen für lebhaften Fernverkehr in Richtung Süden.

Die Hauptverbindungen im benachbarten Ausland in Richtung Norden sind noch einmal sehr staugefährdet. Nicht nur süddeutsche Urlauber kehren heim: Auch in den meisten österreichischen Bundesländern sowie in Italien beginnt wieder die Schule. (dpp-AutoReporter/wpr)

Die Staustrecken:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee