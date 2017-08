Premiere: Vier Audi S1 EKS RX quattro in Rallycross-WM

Die FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft ist zurück in Europa. Nach dem spektakulären Rennen in Kanada steht an diesem Wochenende (1. bis 3. September 2017) der neunte von zwölf Saisonläufen an. Rund 80.000 Fans kommen nach Lohéac/F - kein Event in der Rallycross-WM lockt mehr Zuschauer an und das bedeutet Ausnahmezustand im bretonischen 700-Einwohner-Dorf. Für EKS ist es eine Premiere: Zum ersten Mal setzt das Team vier Audi S1 EKS RX quattro ein und baut dabei auf zwei erfahrene DTM-Piloten.

Neben Rallycross-Weltmeister Mattias Ekström und den weiteren EKS-Stammfahrern Toomas Heikkinen und Reinis Nitišs feiert Audi-DTM-Pilot Nico Müller sein Debüt in der Rallycross-WM. „Mattias und ich sind seit 2016 Teamkollegen in der DTM", sagt Müller. „Dadurch sprechen wir auch über Rallycross. Ich verfolge die WM seit einiger Zeit und ich mag den Sport und die Atmosphäre. Für mich geht mit dem Start in Frankreich ein Traum in Erfüllung. Die 560 PS starken Supercars sind einfach unglaublich und erlauben harte und spannende Zweikämpfe. Man wird süchtig."

Ekström ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass Nico dabei ist. Es war schon lange mein Ziel, vier Autos in der Rallycross-WM an den Start zu bringen. Dass es nun ausgerechnet in Frankreich klappt, ist fantastisch. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsläufe. 80.000 Zuschauer, eine super Strecke. Für Fahrer und Fans ist Lohéac ein Rallycross-Paradies." Der Kurs ist eine klassische Rundstrecke, weil auch der Untergrund in den Schotterpassagen sehr hart ist. Es gibt viele sehr schnelle Streckenabschnitte, in denen beim Anbremsen überholt werden kann. Spektakulär ist die lange Parallelfahrt auf der normalen Route und der Joker-Runde.

„Die Strecke ist unglaublich abwechslungsreich und Frankreich ist eines meiner Lieblingsländer", sagt Toomas Heikkinen. „Die Menschen sind superfreundlich, das Essen lecker und die Stimmung atemberaubend." Ähnlich sieht es Reinis Nitišs: „Endlich hat das Warten ein Ende. Vier Wochen Pause seit dem letzten Rennen waren eine lange Zeit. Wir sind top vorbereitet und wollen in Frankreich als Quartett für Furore sorgen." Erstmals in der Saison 2017 geht in der World RX die Maximalzahl von 25 Fahrern an den Start. Neben den 18 permanent eingeschriebenen Fahrern gibt es sieben Einzelstarter. (dpp-AutoReporter/wpr)