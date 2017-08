IAA Frankfurt: Dacia präsentiert Duster 2

Die rumänische Renault-Tochter Dacia zeigt auf der IAA Frankfurt (14. bis 24. September 2017) als Weltpremiere die zweite Generation des weltweit erfolgreichen Duster. Der neue Kompakt-SUV zeichnet sich durch ein komplett neues, modernes Design aus, das den robusten Charakter des Modells noch stärker betont. So rückten die Designer die Scheinwerfer weiter nach außen und tiefer in die Fahrzeugflanken hinein, wodurch der SUV breiter wirkt; den Auftritt prägt auch die neue Signatur der in drei Segmente geteilten LED-Tagfahrlichter.





Weitere bestimmende Elemente der Vorderansicht sind der neugestaltete Kühlergrill und der im Vergleich zum Vorgänger deutlich größere Unterfahrschutz in Silber. Sein robustes Material macht ihn unempfindlich gegen Kratzer. Die markant profilierte Motorhaube trägt gleichfalls zum dynamischen Erscheinungsbild des Dacia-Modells bei. Weitere Merkmale sind die ausgestellten Radhäuser, 17-Zoll-Leichtmetallräder und schwarze Dekorelemente an den vorderen Radkästen.





Die Seitenpartie folgt mit drei Scheiben und der ansteigenden Fensterlinie mit dem Knick auf Höhe der C-Säule dem bewährten Duster-Stil. Für die zweite Modellgeneration wurde die Fensterkante erhöht - das soll den SUV-typischen Eindruck von Kraft und Souveränität steigern.





Die Windschutzscheibe rückte zehn Zentimeter nach vorne und ist stärker geneigt als beim Duster der ersten Generation. Hierdurch wächst der Innenraum in der Länge, was zum exzellenten Raumgefühl bei Fahrer und Passagieren beiträgt. In komplett neuem Design präsentiert sich ebenfalls der Innenraum. Dank erweiterter Ausstattung und wertigerer Materialien sorgt er für mehr Reisekomfort als im Vorgänger. Auch bei der Konnektivität legt Dacia nach.





Auch das Heck besticht durch markante Details wie breite Schultern, horizontale Linien und weit außen positionierte Heckleuchten, um die Fahrzeugbreite zu betonen. Die Rücklichter weisen die typische Dacia-Grafik mit vier separaten Leuchtsegmenten auf, die für den Duster modifiziert wurde. Wie vorne betont auch hinten der vergrößerte Unterfahrschutz in Silber den SUV-Charakter des neuen Duster.





Preislich wird der Duster 2 ein erschwingliches und funktionales Fahrzeug im angesagten Offroad-Look für den täglichen Gebrauch bleiben. (dpp-AutoReporter/wpr)