Gabriele Herzog neue Geschäftsführerin bei Faurecia

Gabriele Herzog wird mit sofortiger Wirkung als weitere Geschäftsführerin des Automobilzulieferers Faurecia Automotive GmbH berufen.

Herzog folgt damit auf Annette Stieve, die das Unternehmen mit Sitz in Stadthagen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Herzog ist seit 2002 bei Faurecia tätig. Die 1964 geborene Managerin war zuletzt Chief Financial Officer (CFO) Europa der Faurecia Gruppe. Seit 2002 hatte sie bei Faurecia verschiedene leitende Positionen innerhalb der Finanzorganisation inne. Ihre Karriere begann die studierte Diplom-Kauffrau im Controlling und Rechnungswesen der Bahlsen GmbH & Co. KG. (dpp-AutoReporter/wpr)