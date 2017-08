Neue Version: Fiat Tipo im S-Design

Zwei Varianten im ‚S-Design‘ runden die Fiat-Baureihe Tipo nach oben ab. Verfügbar ab September 2017 in der fünftürigen Karosserievariante mit Schrägheck und als Kombi, kennzeichnen die Neuen eine leicht dynamischere Optik und eine erweiterte Innenausstattung. Der Fiat Tipo S-Design basiert auf der Top-Ausstattungsversion Lounge. Serienmäßig sind zusätzlich Leichtmetallräder im 17-Zoll-Format und Sitzbezüge in einer neuen Leder-Stoff-Kombination an Bord; für die Optik gibt es stärker getönte Scheiben hinten sowie schwarze Karosseriedetails wie Kühlergrill, Nebelscheinwerfer und Abdeckkappen der Außenspiegel. Im Innenraum bietet der neue Fiat Tipo S-Design Dekor-Elemente in Klavierlackoptik Schwarz. Die Preisliste startet beim Fiat Tipo S-Design 5-Türer bei 19.650 Euro, beim Fiat Tipo S-Design Kombi bei 20.650 Euro.





Alle Motorversionen des neuen Fiat Tipo S-Design erfüllen die Emissionsnorm Euro 6. Das Angebot umfasst als Benziner den Turbo-Vierzylinder 1.4 T-Jet mit 88 kW/120 PS Leistung sowie den drehmomentstarken Saugbenziner 1.6 E-torQ mit 81 kW/110 PS, der grundsätzlich mit Automatikgetriebe gekoppelt ist. Der Turbodiesel 1.6 MultiJet mit 88 kW/120 PS kann wahlweise mit Handschaltgetriebe oder Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden.





Die Sicherheitsausstattung bietet unter anderem sechs Airbags, elektronisches Fahrstabilitätsprogramm ESC sowie ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD). Für Komfort sorgen der höhenverstellbare Fahrersitz, das längs- und höhenverstellbare Lenkrad mit Multifunktionstasten sowie die Geschwindigkeitsregelanlage. Bei Fünftürer- und Kombi-Variante des neuen Fiat Tipo S-Design lässt sich darüber hinaus die Rücksitzbank asymmetrisch geteilt (60/40) umklappen. Der Kofferraum kann so bei Bedarf auf bis zu 440 Liter (5-Türer) beziehungsweise 550 Liter (Kombi) erweitert werden. Zur Serienausstattung des Fiat Tipo S-Design gehören die Klimaautomatik und ein Infotainmentsystem Uconnect 7 Zoll HD Live für Verbindung mit dem Internet. (dpp-AutoReporter/wpr)