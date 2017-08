Deutschland-Rallye: Traumergebnis für Ford Fiesta beim Heimspiel

Mit ihrem Ford Fiesta WRC haben Ott Tänak/Martin Järveoja aus Estland am Sonntag die Rallye Deutschland gewonnen, den zehnten von 13 Läufen zur Rallye-Weltmeisterschaft. Die Titelverteidiger Sébastien Ogier/Julien Ingrassia erreichten das Ziel am Bostalsee nach 21 Wertungsprüfungen (WP) über mehr als 300 Kilometer auf dem dritten Rang. Damit übernahmen die amtierenden Weltmeister mit ihrem Turbo-Allradler, der auf dem in Köln produzierten Erfolgskleinwagen basiert, wieder die alleinige Führung in der Fahrerwertung.





Ihr Team M-Sport baute seinen Vorsprung in der Hersteller-WM auf nunmehr 64 Punkte aus. „Wir wussten, dass wir konkurrenzfähig genug für ein starkes Resultat sein würden, aber mit diesem Ausgang hat niemand gerechnet", freut sich M-Sport-Chef Malcolm Wilson. „Ott Tänak hat die Gesamtwertung gewonnen, Èric Camilli die WRC 2 und Julius Tannert die WRC 3 - wir führen sowohl in der Fahrer- als auch in der Herstellerwertung wieder beide Weltmeisterschaften an."





Nach ihrem ersten WM-Laufsieg bei der Schotter-Rallye Italien haben die beiden Esten bewiesen, dass mit ihnen fortan auch bei Asphalt-Veranstaltungen zu rechnen ist. Der Ford Fiesta WRC führte die Rallye Deutschland nach 16 der 21 Wertungsprüfungen an, zugleich setzte Ott Tänak auf fünf WP die Bestzeit und überzeugte darüber hinaus mit einer cleveren Herangehensweise. Speziell auf der verregneten Freitagsetappe trafen sie die perfekte Reifenwahl und fanden bei den wechselhaften Bedingungen in einen sehr guten Rhythmus. In der Fahrerwertung rückten Tänak/Järveoja bis auf 16 Punkte an den Zweitplatzierten heran.





Die amtierenden Weltmeister Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (F) fuhren bei der Rallye Deutschland zum siebten Mal in dieser Saison auf das Podium und übernahmen dank dieser konstanten Vorstellung erneut die alleinige Führung in der Fahrertabelle.





Julius Tannert aus Zwickau hat sich mit seinem österreichischen Beifahrer Jürgen Heigl bei der Rallye Deutschland einen Traum erfüllt und mit dem gut 185 PS starken Ford Fiesta R2 erstmals einen Lauf der Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen. (dpp-AutoReporter/wpr)