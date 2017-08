Programmierbare Digital-Instrumente im Škoda Karoq

Im Škoda Karoq feiert eine individualisierbare Technologie auf der IAA in Frankfurt (14. bis 24. September 2017) Premiere. Statt des Cockpits mit analogen Anzeigen steht nun ein digitales Instrumentenpanel zur Verfügung. Erstmalig kann ein Škoda mit einem digitalen Instrumentenpanel individualisiert werden. Vier verschiedene Layouts stehen bereit, die nach Wunsch angepasst werden können: ,Klassisch‘, ,Digital‘, ,Infoprofil‘ und ,Reduziert‘.





Dabei bieten diese vier Layouts lediglich den Rahmen für die Anzeigen. Der Fahrer kann in der interaktiven Anzeige des Modularen Infotainment Baukastens (MIB) mit Hilfe einer Scroll-Taste festlegen, welche Anzeigen in welchem Bereich des Panels und in welcher Größe erscheinen sollen. Informationen zum Audiosystem, zum Telefon, zu den Assistenzsystemen oder zum Fahrzeugstatus können auf dem Bildschirm ebenfalls rechts, links oder zentral angezeigt werden.





Das klassische Layout präsentiert sowohl den Drehzahlmesser als auch den Tacho als Rundinstrumente rechts und links im Display. Der Bereich dazwischen kann individuell konfiguriert werden - beispielsweise mit einer Anzeige des laufenden Unterhaltungsprogramms oder der Navigationskarte, die auch gezoomt werden kann.





Das Digital-Layout bietet eine Hauptanzeige, welche die gesamte Breite des Panels abdeckt - beispielsweise mit dem laufenden Unterhaltungsprogramm oder der Navigationskarte. Darüber und darunter ist noch Platz für kleine Digitalanzeigen: Zum Beispiel für die aktuelle Geschwindigkeit, die Gangempfehlung, die Verkehrszeichenerkennung, die verbleibende Fahrstrecke, die Entfernung bis zur nächsten Abzweigung auf der programmierten Route oder die Restfahrstrecke bis zum Ziel.





Das Infoprofil-Layout verfügt über ein großes Display in der Mitte, das unter anderem die Navigationskarte anzeigen kann. Links, rechts und oberhalb der Karte können zusätzliche Informationen individuell platziert werden. Dies können mitunter die aktuelle Geschwindigkeit, eine Navigationsanzeige mit Piktogrammen, die Ganganzeige, die Verkehrszeichenerkennung (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung, Überholverbot) oder die Gesamtfahrzeit sein.





Das reduzierte Layout zeigt zwei große Anzeigen - wie die aktuelle Geschwindigkeit und die verbleibende Reichweite. Zusätzlich stehen ausgewählte Basisinformationen oben und unten im Display. Ist die Zielführung aktiviert, wird der Navigationspfeil in der Mitte angezeigt.