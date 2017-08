Glamouröses Luxus-Cabriolet: Studie Mercedes-Maybach 6

Das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet will mit emotionalem Design und innovativen technischen Konzeptlösungen den ultimativen Luxus der Zukunft demonstrieren; es ist als extravagantes Elektroauto konzipiert. Die Leistung des Antriebs beträgt 550 kW/750 PS. Der flache Akku im Unterboden soll eine Reichweite von 500 Kilometern (NEFZ) bereit stellen. Gleichstromladen (CCS-Standard) ermöglicht Ladeleistungen bis zu 350 kW. In fünf Minuten soll sich so genügend Strom zapfen lassen, um 100 Kilometer Reichweite zu erzielen.





Die 5,70 Meter lange Cabriolet-Studie (Breite: 2,10 - Höhe 1,34 m) nimmt mit ihrer extrem langen Motorhaube und den exuberierend fließenden Linien klassische Proportionen des Art déco auf. Der gewölbte Grundkörper wirkt durch eine scharfen Charakterlinie sportlich und gestreckt; sie definiert den oberen Fahrzeugkörper vom Kühlergrill über die komplette Fahrzeuglänge bis hin zum Heck.





Das Heck soll an eine Luxusyacht erinnern. In die Außenkanten des langgestreckten Bootshecks sind schmale Rückleuchten integriert. Weitere markante Merkmale am Heck sind der Diffusor mit Aluminiumrahmen sowie die Luftauslässe hinter den Radkästen.





Der Übergang zwischen Fahrzeugheck, Kofferdeckelbereich und dem Innenraum ist fließend gestaltet. Die üppig fließende Formensprache verbindet Exterieur und Interieur zu einem ganzheitlichen Design. Durch den Fluss der Flächen vom Heck in das Interieur entsteht das typische Yacht-Feeling. Ein leichter Flügel schwingt sich fließend über die Türverkleidung und den Mitteltunnel in die Sitzlandschaft und erzeugt eine 360°-Luxuslounge unter freiem Himmel.





Das helle Nappaleder wurde in Rautenmustern in Falten gelegt und mit Knöpfen auf dem Rahmen befestigt. Beim Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet ist diese traditionelle Sitzpolsterung futuristisch inszeniert: Auf jedem einzelne Knopf sitzt ein blau hinterleuchteter Mercedes-Stern. Der offenporige Holzboden mit Intarsien aus Aluminium unterstreicht den Bezug zu einer Yacht. Ein weiteres Highlight bildet der durchsichtige Mitteltunnel, dessen blaue Lichtleiter den elektrischen Energiefluss des Antriebs für die Passagiere sichtbar macht.





Das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet ist darauf ausgelegt, die Bedürfnisse seiner Passagiere zu ahnen und in Echtzeit gewünschte Informationen und Lösungen anzubieten. Neben der Touch-only-Steuerung und intelligenter, mit dem Terminkalender verknüpfter Navigation ist die Concierge-Funktion ein Beispiel. Mit dem Concierge kann frei und ohne vorab festgelegte Sprachbefehle ‚gesprochen‘ werden. Dies ermöglicht die volle Konzentration auf die Fahraufgaben.





Das auf 300 Exemplare limitierte Mercedes-Maybach S-Klasse Cabriolet ist der erste offene Maybach seit Jahrzehnten und eine Hommage an die offene Fahrkultur. (dpp-AutoReporter/wpr)