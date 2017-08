Kia Niro Plug-in Hybrid kostet ab 29.350 Euro

Der kompakte Hybrid-Crossover Kia Niro gehört mit einem kombinierten Verbrauch von 3,8 Litern pro 100 Kilometer (88 g/km CO2; Werte bei 16-Zoll-Rädern) zu den sparsamsten Modellen seines Segments. Doch dieser Wert lässt sich noch unterbieten: 1,3 Liter pro 100 Kilometer (29 g/km CO2) verbraucht der Niro Plug-in Hybrid durchschnittlich, der rein elektrisch 58 Kilometer weit und bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren kann. Jetzt hat Kia die Preise und Ausstattungsdetails der neuen Modellvariante mit Steckdosenanschluss bekanntgegeben, die im September 2017 auf den Markt kommt.





Die Einstiegsversion Edition 7 kostet 32.350 Euro und bietet bereits eine umfangreiche Serienausstattung. Inklusive der staatlichen Kaufprämie, die bei Plug-in-Hybriden 3.000 Euro beträgt, ist der Kia Niro Plug-in Hybrid damit ab 29.350 Euro erhältlich. Wie bei Kia üblich umfasst der Kaufpreis die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie, die auch für die Antriebsbatterie gilt.





„Mit der neuen Plug-in-Hybrid-Variante wird das volle Potenzial unseres modernen Crossover-Modells deutlich", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer (COO) von Kia Motors Deutschland. „Der Kia Niro basiert auf einer speziell für Hybridfahrzeuge entwickelten Plattform und kombiniert ein attraktives, kraftvolles SUV-Design mit den hybrid-typischen niedrigen Emissionen. Beim Niro Plug-in Hybrid kommt nun die Möglichkeit hinzu, kurze Fahrten und tägliches Pendeln rein elektrisch zu absolvieren und damit sowohl die Emissionen als auch die Betriebskosten noch weiter zu reduzieren."





Angetrieben wird das 4,36 lange Modell mit dem markanten, preisgekrönten Design (Red Dot Award, iF Award) in beiden Varianten von einem modernen Parallelhybridsystem mit einem 1,6-Liter-GDI-Benziner, einem Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe und einer Gesamtleistung von 104 kW (141 PS). Aufgrund des leistungsstarken Elektroantriebs beschleunigt der Plug-in-Hybrid in nur 10,8 Sekunden auf Tempo 100 (Hybrid: 11,5) und erreicht in der Spitze 172 Stundenkilometer (Hybrid: 162). Seine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie hat eine Kapazität von 8,9 Kilowattstunden und lässt sich an einer entsprechend leistungsfähigen 230-Volt-Steckdose in gut zwei Stunden aufladen (135 Minuten, Ladekabel Schukostecker auf Typ-2-Stecker serienmäßig). Trotz der hohen Batteriekapazität bietet das Plug-in-Modell einen 324 Liter großen Gepäckraum. Hinzu kommt, dass der Niro eines der wenigen Fahrzeuge im Hybridsegment ist, das als Zugmaschine genutzt werden kann (Anhängelast bis zu 1300 kg).





Der Niro Plug-in Hybrid wird in drei Ausführungen angeboten (Edition 7, Vision, Spirit) und beinhaltet standardmäßig bereits Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Audiosystem, Bluetooth, Supervision-Instrumenteneinheit, Lederlenkrad, elektrisch anklappbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Erhältlich sind darüber hinaus je nach Ausführung und Sonderausstattung unter anderem 7- oder 8-Zoll-Kartennavigation (inkl. 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update, Kia Connected Services, Android Auto und Apple CarPlay), Rückfahrkamera, Premium-Soundsystem, Lederausstattung, elektrischer Fahrersitz, Sitzventilation vorn, Sitzheizung vorn und hinten, induktive Smartphone-Ladestation, 220-Volt-Steckdose, Smart-Key, LED-Scheinwerfer und elektrisches Glasschiebedach.





Zur serienmäßigen Sicherheitsausstattung gehören sieben Airbags, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Frontkollisionswarner, autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und Spurhalteassistent (LKAS). Ein Spurwechselassistent und ein Querverkehrwarner sind je nach Ausführung optional erhältlich. (dpp-AutoReporter/wpr)