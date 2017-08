LMC garantiert sorgenfreie Reisemobilität

Die Fahrzeuge und Kundenbedürfnisse in der Reisemobil- sowie Wohnwagenbranche ändern sich stetig und werden zunehmend komplexer. Ein Fahrzeug von vor zehn oder 15 Jahren ähnelt in keiner Weise mehr heutigen Modellen. Das gilt für die verbauten Licht- und Mediensysteme genauso wie für die verwendeten Baumaterialien. LMC Caravan (Hymer-Group) will diesen Materialvorteil an seine Kunden weitergeben, indem die Aufbaudichtheitsgarantie von sechs auf zwölf Jahre verdoppelt wurde.





Eine weitere Neuerung betrifft die Sicherheit. LMC bietet seinen Kunden über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine Anschlussgarantie, die es ihnen ermöglich, sich für ein bis drei weitere Jahre abzusichern. Für Reisemobile beinhaltet dies zudem eine Mobilitätsgarantie für Pannendienst, Abschleppwagen und Ersatzfahrzeug. (dpp-AutoReporter/wpr)