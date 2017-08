Mazda und Toyota stärken ihre Kooperation

Die Toyota Motor Corporation und die Mazda Motor Corporation weiten ihre Partnerschaft aus: Beide Unternehmen gründen eine gemeinsame Geschäfts- und Kapital-Allianz, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken und nachhaltig zu wachsen.

Die japanischen Unternehmen wollen unter anderem ein Joint Venture gründen, das in den USA Fahrzeuge produziert und bei der Entwicklung von Elektroautos und vernetzten Fahrzeugen sowie bei Sicherheitstechnologien enger zusammenarbeiten. Um die Unabhängigkeit und Parität beider Unternehmen sicherzustellen, haben sich Toyota und Mazda auf eine Kapital-Allianz verständigt: Toyota wird demnach neu ausgegebene Aktienanteile an Mazda erwerben, Mazda übernimmt im Gegenzug einen kapitalmäßig gleichwertigen Aktienanteil an Toyota.

Mittel- und langfristig wollen die Unternehmen eine Partnerschaft auf Augenhöhe etablieren, die die Autonomie jeder Partei respektiert und den Erfolg gemeinsamer Projekte vorantreibt - mit dem Ziel, neue Formen künftiger Mobilität zu beschleunigen. Die Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen, zu denen unter anderem strengere Umwelt- und Sicherheitsauflagen für neue Fahrzeuge, neue Wettbewerber aus anderen Branchen und die Diversifizierung mobilitätsbezogener Geschäftseinheiten.

Als Teil der neuen Allianz planen Toyota und Mazda die Gründung eines gemeinschaftlichen Produktionswerks in den USA, an dem beide Unternehmen zu gleichen Teilen beteiligt sind. Das Joint Venture soll ab 2021 eine jährliche Produktionskapazität von rund 300.000 Fahrzeugen haben. Die voraussichtlichen Gesamtinvestitionen in das Werk belaufen sich auf rund 1,6 Milliarden US-Dollar und schaffen bis zu 4000 neue Jobs. Mit dem Ausbau der Produktionskapazität in den USA wollen die Japaner besser auf dem nordamerikanischen Markt reagieren können.

Durch die weltweit steigende Nachfrage nach Elektroautos wollen Toyota und Mazda die gemeinschaftliche Entwicklung von Technologien für wettbewerbsfähige E-Autos prüfen. Ziel ist eine Mobilisierung und der aktive und freie Austausch von Expertise. Diese Technologien erlauben beiden Unternehmen, schnell auf Regularien und Markttrends in jedem Land zu reagieren.

Toyota und Mazda entwickeln gemeinsam Multimedia- und Infotainment-Systeme in Vorbereitung auf den zunehmenden Einsatz von Informationstechnologien in Fahrzeugen und der steigenden Nachfrage nach vernetzten Technologien.

Mazda liefert aktuell bereits eine kompakte Limousine für den nordamerikanischen Markt an Toyota. Toyota wiederum stellt Mazda in Japan seinen kompakten Transporter zur Verfügung. Beide Unternehmen wollen die Möglichkeiten einer Ausweitung dieser Form der Zusammenarbeit auf weltweiter Basis prüfen. (dpp-AutoReporter/wpr)