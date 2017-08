Kundenbindung: Opel Sommer Upgrade

Der Opel Astra glänzt mit schickem Design, hohem Komfort und agilem Fahrverhalten. Dazu hat der Bestseller wegweisende Technologien wie das LED-Matrix-Licht erstmals in die Kompaktklasse geholt - Argumente, welche die Kunden überzeugen. Jetzt macht Opel den Astra-Fünftürer und den Astra Sports Tourer noch interessanter - mit dem Opel Sommer Upgrade. Die Kunden können ihren neuen Astra zu Raten ab 99 Euro monatlich leasen. Attraktivere Leasingraten gibt es auch für den Kleinwagen Corsa und den SUV Mokka.

Darüber hinaus können sich Opel-Fahrer beim Kauf, Leasing oder der Finanzierung eines neuen Astra bis zum 31. August eine zusätzliche Tauschprämie von bis zu 750 Euro sichern, wenn sie ihr gebrauchtes Opel-Modell in Zahlung geben; die Treueprämie gibt es dann auf den regulären Wiederverkaufswert oben drauf.

So profitieren die Kunden in diesem Sommer auf jeden Fall, egal ob die Entscheidung auf den Kauf oder das Leasing eines Opel-Modells fällt. Dazu bietet der Hersteller getreu dem Motto ‚Die Zukunft gehört allen‘ viele weitere wegweisende Technologien zu Preisen, die man sich leisten kann. So ist für den Opel Astra beispielsweise die Frontkamera inklusive Kollisionswarner und automatischer Gefahrenbremsung, Verkehrsschild-Assistent, Abstandsanzeige sowie Spur- und Spurhalteassistent ab 500 Euro erhältlich.

Für wohlige Wärme in der kalten Jahreshälfte sorgen auf Wunsch das ab 455 Euro bestellbare beheizbare Lederlenkrad und die Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie das Quickheat-Schnellheizsystem (265 Euro). Und beim Astra Sports Tourer funktioniert der komfortable Zugriff aufs Gepäckabteil ganz einfach über die sensorgesteuerte Heckklappe (ab 400 Euro), die per Fußkick unter den hinteren Stoßfänger elektrisch öffnet und schließt. Das schlüssellose Schließ- und Startsystem ‚Keyless Open & Start‘ ist bei dieser Option gleich mit dabei. (dpp-AutoReporter/wpr)