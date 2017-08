Neuer X-Trail: Feinschliff für großen Nissan-Crossover

Nissan startet eine überarbeitete Version seines größten Crossovers X-Trail am deutschen Markt. Ein eigenständiges robustes Außendesign, eine höhere Innenraumqualität und innovative Technologien für mehr Sicherheit sollen ihn auszeichnen. Auch praktische neue Features sind an Bord, wie etwa eine sensorgesteuerte Heckklappe, die auf Fußbewegung elektrisch aufschwingt.

Zu den optischen Änderungen des als Fünf- und Siebensitzer erhältlichen X-Trail zählen der breitere Kühlergrill und geänderte Stoßfänger; überarbeitet wurden auch das Bumerang-Motiv der Tagfahrleuchten, die adaptiven Voll-LED-Leuchten sowie die nun rechteckigen statt runden Nebelscheinwerfer. Komplettiert wird der optische Feinschliff durch neue 18-Zoll-Räder.

Im Innenraum erleichtert das neue, unten abgeflachte Lenkrad das Ein- und Aussteigen, bietet eine bessere Sicht auf die Instrumente und mit Vier-Wege-Tasten eine einfachere Bedienung. Erstmals ist das Lenkrad außerdem mit integrierter Heizfunktion erhältlich. Beheizbar sind auch die Vorder- und Rücksitze; optional gibt's für die Tekna-Version eine schwarzbraune Lederausstattung.

Das überarbeitete Touchscreen-Layout für das Navigationssystem ermöglicht dank neuer App-Anmutung eine einfachere Bedienung, alle Versionen verfügen über Digitalradio-Empfang, optional wird ein Bose Premium Audiosystem mit acht Lautsprechern verbaut.

Flexibilität und Freiheit verspricht auch eine ganz neue Technologie, die im Laufe des Jahres 2018 Einzug in den Nissan X-Trail hält: Das autonome Fahrsystem ‚ProPilot‘ ermöglicht die automatische Steuerung von Lenkung, Gaspedal und Bremse im einspurigen Autobahnverkehr, im Kolonnenverkehr und in Staus. Neu an Bord des X-Trail sind auch der vermeintlich ‚intelligente‘ Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung und ein Querverkehrs-Warner beim langsamen Rückwärtsfahren. Das Kofferraumvolumen des X-Trail steigt leicht von 550 auf 565 Liter in der fünfsitzigen Variante (sieben Sitze auf Wunsch). Bei umgeklappten Sitzen beläuft sich das Ladevolumen auf bis zu 1996 Liter.

Die Antriebspalette des Nissan X-Trail umfasst weiterhin drei Motoren, darunter den erst im vergangenen Winter eingeführten 2,0-Liter-dCi-Dieselmotor mit 130 kW/177 PS. Daneben stehen ein 1,6-Liter-Dieselmotor mit 96 kW/130 PS und ein 1,6-Liter-Benziner mit 120 kW/163 PS zur Wahl. Während der Benziner stets mit Sechsgang-Schaltgetriebe und Frontantrieb ausgeliefert wird, sind für die Dieselmotorisierungen wahlweise auch ein stufenloses Xtronic Automatikgetriebe und Allradantrieb verfügbar. (dpp-AutoReporter/wpr)