Lucas di Grassi ist Champion der Formel E

Lucas di Grassi aus dem Team ABT Schaeffler Audi Sport hat sich beim packenden Saisonfinale in Montreal/CDN den Fahrertitel in der Formel E gesichert. Nach den Gesamtpositionen drei und zwei in den beiden ersten Jahren der Elektro-Rennserie hat der 32-Jährige Brasilianer jetzt sein großes Ziel erreicht. Gleichzeitig feiert die deutsche Mannschaft erneut den zweiten Platz in der hart umkämpften Teamwertung der Formel E.





Lucas di Grassi jubelt: „Wir hatten drei großartige Jahre mit vielen Emotionen und unvergesslichen Momenten, aber der jetzige Erfolg ist die absolute Krönung und der verdiente Lohn für unseren einmaligen Teamgeist. Danke an alle, die das möglich gemacht haben."





Die Saison 2016/2017 war für den Wahl-Monegassen und Triathleten ein hartes Stück Arbeit: Schnell war klar, dass die Kombination aus Titelverteidiger Sébastien Buemi und dem Renault-Werksteam nur schwer zu schlagen sein wird. Bis auf 43 Punkte war der Vorsprung des Schweizers zwischenzeitlich angewachsen. Vor den beiden Finalrennen in Montreal hatte sich di Grassi bis auf zehn Zähler in Schlagdistanz gebracht und belegt erstmals überhaupt in dieser Saison den ersten Tabellenplatz - zum perfekten Zeitpunkt.





„Heute sind wir dafür belohnt worden, dass wir niemals aufgegeben haben", sagt Teamchef Hans-Jürgen Abt. „Dieser Titel steht für mich in einer Reihe mit dem ersten DTM-Triumph 2002. Auch damals ist uns als Underdog eine Sensation gelungen, die uns viele nicht zugetraut hätten."





Mit dem Finale in Montreal geht auch eine kleine Ära in der Formel E zu Ende: ABT Sportsline übergibt seinen Startplatz an Audi, die werkseitig in die Serie einsteigen, die technische Entwicklung gemeinsam mit Schaeffler vorantreiben und künftig unter dem Namen ‚Audi Sport ABT Schaeffler‘ starten werden. ABT Sportsline bleibt als Einsatzteam erhalten.





In den 33 Formel-E-Rennen der ersten drei Jahre erzielte ABT Schaeffler Audi Sport insgesamt 24 Podiumsplätze und ist damit das erfolgreichste Team im Feld. Sechs Mal gewann Lucas di Grassi ein Rennen - darunter auch der Sieg beim Debüt der Formel E im September 2014 in Peking. (dpp-AutoReporter/wpr)