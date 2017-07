Audi-Kunden erleben betreutes Fahren

Pilotiert unterwegs auf der Autobahn - Audi ermöglicht der Öffentlichkeit bereits heute einen Einblick in die Mobilität der Zukunft. Bei Demonstrationsfahrten an Bord eines Audi A7 ‚piloted driving concept‘ erleben ausgewählte Kunden und Fans der Marke auf der Autobahn A9 nördlich Münchens erstmals das betreute Fahren.





Die Route führt von Flughafen München über die A 9 - Teil des ‚Digitalen Testfelds Autobahn‘. Bei normalem Verkehrsfluss dauert die pilotierte Tour etwa eine Stunde; ein Experte von Audi ist stets an Bord. Im Anschluss an die Fahrt ist die Meinung der Teilnehmer gefragt: Ihre Eindrücke fließen in die Entwicklung künftiger automatisierter Fahrfunktionen ein.





Die einzelnen Mitfahrmöglichkeiten enden im August 2017. Potenzielle Testfahrer werden über verschiedene Kommunikationskanäle angesprochen. Dies erfolgt zum einen über die Social-Media-Seiten von Audi Deutschland. Zum anderen hat die Audi Business Innovation GmbH Plätze an Nutzer des Premium-Mobilitätsservices Audi on demand verlost. Auch Teilnehmer des Programms ‚Miles and More‘ können gesammelte Meilen für eine Fahrt einlösen.





Seit 2015 hat Audi den Versuchsträger A7 piloted driving concept bereits auf drei Kontinenten eingesetzt. Auf der A 9 fährt er bis zu 130 km/h schnell, er beschleunigt, verzögert und wechselt die Spuren laut Audi vorausschauend, flüssig und kooperativ gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.





Die Erfahrungen aus den Prototyp-Testfahrten sind in die Entwicklung des pilotierten Fahrens eingeflossen. Highlight ist dabei das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät (zFAS). Es errechnet aus den Signalen aller Sensoren permanent ein detailliertes Abbild der Umgebung. In Serie kommt das zFAS - in der Größe eines Laptops - erstmals mit dem gerade präsentierten neuen Audi A8, der für ‚hochautomatisiertes Fahren gemäß SAE Level 3‘ entwickelt wurde. Der Audi AI Staupilot wird es dem Fahrer erlauben, auf Schnellstraßen im zähfließenden Verkehr bis 60 km/h die Fahraufgabe an das Auto zu übergeben. (dpp-AutoReporter/wpr)