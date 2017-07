Borkowsky neuer GF Marketing/Vertrieb der FCA Bank

Seit dem 1. Juli 2017 ist Karsten Borkowsky (51) bei der FCA Bank Deutschland GmbH tätig und zeichnet als Geschäftsführer Marketing & Vertrieb sowie stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung für die Geschicke der Bank verantwortlich.

Der gelernte Bankkaufmann war bereits in den Jahren 2008 bis 2015 für die Heilbronner Autobank in leitenden Funktionen beschäftigt, zuletzt als Geschäftsführer Marketing & Vertrieb. In dieser Zeit war er maßgeblich am erfolgreichen Aufbau der Zusammenarbeit mit den Marken Jaguar und Land Rover, den Marken der Erwin Hymer Group sowie an der Stärkung der Kooperation mit der Handelsorganisation der FCA Germany AG beteiligt. Davor war er über 13 Jahre bei der Toyota Kreditbank GmbH in leitenden Funktionen tätig.

In den vergangenen zwei Jahren verantwortete der gebürtige Wuppertaler für die Santander Consumer Bank AG als Global Account Director die europäischen Kooperationen der Marken Kia und Hyundai. Borkowsky ist verheiratet und Vater dreier Kinder. (dpp-AutoReporter/wpr)