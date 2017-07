Flaschenpost fährt Ford

Ford bringt die Flaschenpost - jetzt auch in Köln: Der Kölner Autohersteller liefert die Fahrzeugflotte für das Start-up ‚Flaschenpost‘. In Münster sind bereits 80 Ford Transit Custom für den 2014 gegründeten Getränkelieferservice unterwegs. Nun weitet das Start-up sein Angebot auch auf die Domstadt aus. In Köln kommt die Flaschenpost nun in 150 Ford Transit Custom Kastenwagen LKW mit 2,0-l-EcoBlue-TCDI und 77 kW/105 PS, die durch die serienmäßige Ausstattung mit AdBlue-Einspritzung und SCR-Technologie über eine besonders effektive Abgasreinigung verfügen.

Die Idee hinter ‚Flaschenpost‘ ist genauso simpel wie erfolgreich: Innerhalb von 120 Minuten nach Eingang der Bestellung liefert das Jung-Unternehmen die online oder per Telefon bestellten Getränke - und zwar bis vor die Wohnungstür und ohne Liefergebühr. Mit zwei Lagern und 1200 Beschäftigten bietet ‚Flaschenpost‘ seinen Lieferservice nun auch in Köln an; das Unternehmen rechnet hier mit rund 10.000 ausgelieferten Getränkekisten pro Tag. (dpp-AutoReporter/wpr)