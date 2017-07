90 Jahre Citroën in Köln: Berlingo-Sondermodell zum Jubiläum

Anlässlich des Deutschland-Jubiläums bietet Citroën mit dem Berlingo ‚90 Jahre‘ ein Sondermodell ab 23.400 Euro an. Der Hochdachkombi erinnert an die traditionsreiche Geschichte, die im Jahr 1927 mit der Gründung eines eigenen Werkes im rechtsrheinischen Köln-Poll durch André Citroën begann.





Der Berlingo ‚90 Jahre‘ verfügt über eine umfangreichere Ausstattung, darunter Klimaautomatik, drei Einzelsitze, 7-Zoll-Touchscreen mit Mirror Screen Funktion, ein Audio-System mit MP3-Player sowie ein USB-Anschluss und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Für die Sicherheit sorgen Front-, Seiten- und Kopfairbags, ABS, ESP und ASR sowie ein Geschwindigkeitsregler und -begrenzer.





Weiters gibt's das Navigationspaket 2, bestehend aus einer Navigation mit TMC und dynamischer Routenführung, elektrisch anklapp- und beheizbaren Außenspiegeln, Einparkhilfe vorn und hinten sowie Rückfahrkamera ausgestattet. Die Sitzheizung vorn sorgt für elterliches Wohlbefinden an Bord.





Passend zur Zielgruppe des familienfreundlichen Berlingo verfügt das Sondermodell über ein Kinder-Paket mit Kindersicherung der Schiebetüren hinten, einer Mittelkonsole mit Ablagefach, Sonnenrollos in der zweiten Reihe und eine Unsinnsüberwachung mittels zusätzlichem Innenspiegel.





Als Benzinmotorisierung verfügbar ist der PureTech 110 Stop&Start mit 81 kW/110 PS, der kürzlich zum dritten Mal in Folge mit dem ‚International Engine of the Year‘-Award ausgezeichnet wurde. Bei den Dieselmotoren können Kunden zwischen dem BlueHDi 100 Stop&Start ETG6 mit 73 kW/99 PS sowie dem BlueHDi 120 Stop&Start mit 88 kW/120 PS wählen. Alle Dieselmotoren erfüllen die Euro 6-Norm und sind mit dem SCR-System (selektive katalytische Reduktion) ausgestattet.





Die Preise für das Citroën Berlingo-Sondermodell ‚90 Jahre‘ beginnen bei 23.400 Euro. (dpp-AutoReporter/wpr)