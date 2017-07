Edition Black Fire für BMW X5 M und X6 M

Ab August sind BMW X5 M und BMW X6 M in einer schwarz durchgefärbten Variante verfügbar. Die ‚Edition Black Fire‘ vereint die finstere Optik mit exklusiven Ausstattungsdetails. Schon die Lackierung in Saphirschwarz Metallic lenkt durch ihren satten Schwarzton die Blicke auf sich. Das gilt umso mehr in Kombination mit der ebenfalls in Schwarz eingefassten M Doppelniere mit schwarzen Stegen. Sie ist ein Alleinstellungsmerkmal der Black Fire Edition.





Das gilt auch für die geschmiedeten, schwarzen 21-Zoll M-Leichtmetallräder. Diese großen Räder in Mischbereifung (vorne: 10 J x 21, hinten: 11,5 J x 21) sind gewichtsoptimiert. Ein weiteres Erkennungsmerkmal der Edition Black Fire sind die Spiegelkappen in Karbon.





Im Innenraum der Sondermodelle gibt es vollelektrische M Multifunktionssitze mit integrierter Kopfstütze in fein genarbtem Bicolor-Vollleder Merino in Schwarz und Mugello Rot sind als exklusiver Bestandteil dieser Edition mit an Bord. Rote Kontrastnähte setzen auf der Volllederausstattung, die unter anderem auch auf der Mittelkonsole zum Einsatz kommt, feine Akzente. Die Interieurleiste glänzt in Pianolack schwarz.





Beide Modelle generieren aus dem 4,4-Liter-V8-Motor eine Höchstleistung von 423 kW/575 PS Den Sprint aus dem Stand bis 100 km/h absolvieren beide Fahrzeuge mit dem serienmäßigen 8-Gang M Steptronic Getriebe in 4,2 Sekunden. Das maximale Drehmoment von 750 Nm sorgt im Drehzahlbereich zwischen 2200 und 5000/min für beeindruckenden Vortrieb. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch wird mit 11,1 l/100 km (CO2: 258 g/km) angegeben. Der xDrive Allradantrieb ist heckbetont ausgelegt; die M Compound-Bremse stellt exzellente Verzögerungswerte, präzise Dosierbarkeit, geringes Gewicht und erhöhte thermische Standfestigkeit bereit.





Mit der Dynamic Stability Control (DSC) kann jeder Fahrer zudem die Sportlichkeit auf Knopfdruck an die Fahrsituation anpassen. Im Modus ‚DSC on‘ wirken Bremseingriffe dem Unter- und Übersteuern gezielt entgegen. ‚MDM‘ erlaubt mehr Radschlupf und ermöglicht ambitionierten Fahrern leichte Drifts. Mit deaktiviertem DSC lässt sich auf Rennstrecken der Grenzbereich ausloten und das Fahrzeug mit dem Gaspedal zum Driften bringen.





Die Sondereditionen sind in Deutschland ab September 2017 für einen Basispreis von 142.260 Euro (X5 M) und 145.760 (X6 M) erhältlich. (dpp-AutoReporter/wpr)

Neue Edition Black Fire für BMW X5 M und X6 M. Foto: BMW/dpp-AutoReporter