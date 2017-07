Mercedes E-Klasse: Intuitive Sprachsteuerung

Die weiterentwickelte Sprachsteuerung ‚Linguatronic‘ in der E-Klasse erlaubt es erstmals, nicht nur das Entertainment-System, sondern auch Fahrzeugfunktionen per Sprache zu steuern. Dazu gehören beispielweise die Klimafunktionen. Bei entsprechender Fahrzeugausstattung lassen sich Gebläsestärke, Temperatur und Sitzheizung präzise und getrennt für Fahrer und Beifahrer komfortabel per Sprachbefehl steuern, ohne die Hände vom Lenkrad und die Augen vom Verkehrsgeschehen zu nehmen. Dies gilt auch für die Heckscheibenheizung und diverse Komfort- und Lichtfunktionen. Mit einem ebenfalls neuen Feature kann der Fahrer zudem unterschiedlichste Informationen abfragen - etwa den nächsten Servicetermin, die derzeitige Geschwindigkeitsbegrenzung, die Reichweite oder das aktuelle Datum.

Linguatronic nutzt fest in der Software hinterlegte Kommandos und ist damit nicht auf eine Internetverbindung angewiesen. Um die Vielzahl der Steuermöglichkeiten abzudecken, stehen je nach Sprachversion und Fahrzeugausstattung bis zu 450 Sprachbefehle parat. Sie sind einfach und so intuitiv und natürlich wie möglich aufgebaut, sodass man in der Regel gefühlsmäßig die zielführenden Befehle gibt und Fragen stellt. Beispielweise genügt ‚Navigiere nach xy‘, um die Navigation zum gewünschten Ziel zu starten. ‚Ruf xy an‘ bringt den erwarteten Gesprächspartner ans Telefon, und ‚massier mich‘ setzt die optionale Massage-Funktion des Sitzes in Aktion.

Pro Kommando sind mehrere 100 Alternativen hinterlegt, so dass die Wahrscheinlichkeit, auf Anhieb den richtigen Ton zu treffen, hoch ist. Als zusätzliche Unterstützung zeigt eine Art Teleprompter im Display Beispiele von möglichen Kommandos, sobald der Fahrer den ‚Push-to-Talk‘-Button drückt.

Eine neue Funktion kann zusätzlich die Auswahl des richtigen Sprachbefehls beschleunigen. Sie erlaubt es, der Sprachausgabe des Systems ins Wort zu fallen und damit den laufenden Dialog zu unterbrechen, um beispielsweise zum nächsten Dialogschritt zu springen. Dies macht die Sprachbedienung schneller und effizienter.

Ein weiteres neues Feature verleiht der Sprachsteuerung von Mercedes-Benz einen sympathischen Touch. Das System reagiert auf ein Kommando nicht mehr mit immer derselben Antwort, sondern variiert zwischen drei bis vier synonymen Sätzen. Der Nutzer genießt das angenehme Gefühl, fast mit einem natürlichen Gesprächspartner zu kommunizieren. Bisher funktioniert die Linguatronic in elf Sprachen, elf weitere kommen nun neu hinzu.

Dank neuer Infotainment-Software stehen für das neue Audio 20 mit großem Media-Display künftig neue Connectivity-Pakete zur Verfügung. Sie bieten über ‚Mercedes me‘ unter anderem Funktionen wie den Concierge Service, das Fahrzeug-Monitoring für die Fernabfrage von Kilometerstand, Reifendruck, Tankfüllstand und Reichweite bei Hybridfahrzeugen, sowie das Fahrzeug-Setup für die Aktivierung der Standheizung, der Belüftung, der Vorklimatisierung sowie für die Türfernschließung. (dpp-AutoReporter/wpr)