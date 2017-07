Lorinser individualisiert Mercedes Sprinter

Jetzt sollen schon dröge Kleintransporter zum ‚sportlich-dynamischen Blickfang‘ werden - meint jedenfalls der Sportservice Lorinser, seit 1976 eher für Umbauten von Mercedes-Limousinen oder -Sportwagen bekannt. Neu im Programm ist nun ein Stylingprogramm für den Mercedes Sprinter (W906).





Das ursprünglich biedere Nutzfahrzeug erhält eine aerodynamische Rundumveredelung für mehr als 10.000 Euro; hierzu tauscht Lorinser die Serienfront gegen stylische Eigenentwicklungen: Ein neu gestalteter Spoilerstoßfänger, ein neuer Kühlergrill - wahlweise mit Mercedes-Stern oder Lorinser-Wappen - sowie markante LED-Tagfahrlichter prägen den Look der überarbeiteten Fahrzeugfront. An den Flanken verleihen Kotflügelverbreiterungen an Vorder- und Hinterachse sowie modern gestaltete Seitenschweller eine gewisse optische Dynamik. Komplettiert wird das Aerodynamik-Set durch den Lorinser-Heckstoßfänger mit integrierten Auspuffblenden.





Zur Aufwertung des sportlichen Gesamteindrucks leisten einteilige RS 90 Leichtmetallräder im 18-Zoll-Format ihren Beitrag (je 714 Euro). Vorne und hinten tragen die 8x18-Zoll großen Räder Reifen in der Dimension 255/55-18.





Auf Wunsch bekommen die Sprinter-Insassen auch im Innenraum einiges geboten. Als Ergänzung zur ab Werk angebotenen Innenausstattung bietet Lorinser eine breite Palette an Individualisierungsoptionen. Das reicht von personalisierten Fußmatten bis zur Lederausstattung. (dpp-AutoReporter/wpr)