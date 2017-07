Tretroller BMW Motorrad X2City – E-Mobilität mit Kick

Der neue BMW Motorrad X2City soll emissionsfreie Mobilität auf zwei Rädern bei der BMW Group um eine Facette ergänzen. Leicht und kompakt bringt der Kick-Scooter mit elektrischem Zusatzantrieb seinen Treter bis zum Mofa-Tempo 25 unabhängig von Staus, Parkraum und Fahrplänen des Öffentlichen Nahverkehrs ans Ziel - durch die Einstufung als ‚Pedelec25‘ ohne Helmpflicht und Motorradführerschein, für alle ab 14 Jahren.





Mit einer elektrischen Reichweite von rund 25 bis 35 Kilometern ist der Tretroller prädestiniert für den täglichen Einsatz im immer dichter werdenden Verkehrsgetümmel der Stadt. Damit will BMW Motorrad ein Signal setzen für sein Engagement bei der Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Lösungen für die urbane Einspurmobilität der Zukunft.





Der X2City ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen BMW Motorrad und der ZEG mit ihren Marken Kettler, Bulls, Pegasus, Hercules u.a. Entsprechend wird der Kick-Scooter nicht über die BMW Motorrad-Handelsorganisation, sondern in ausgewählten Fahrradfachgeschäften sowie dem Onlineshop der saarländischen Kettler Alu-Rad GmbH vertrieben. Auch Service und Gewährleistungsabwicklung erfolgen über den Fahrradfachhandel. Dieser Vertriebsweg erschließt BMW Motorrad Zugriff auf neue Zielgruppen außerhalb der herkömmlichen Motorradsegmente. Der BMW Motorrad X2City wird voraussichtlich ab Ende 2017 im Handel verfügbar sein. Der Preis steht noch nicht fest, wird aber laut BMW unter 2500 Euro liegen.





Ob als alleiniges Fortbewegungsmittel auf Kurzstrecken oder als Ergänzung zum ÖPNV - dank seines Gewichts von 20 Kilogramm und seiner faltbaren Lenkeinheit lässt sich der BMW Motorrad X2City auch im Gepäckraum eines Kleinwagens unterbringen. Mit nur wenigen Handgriffen ist er einsatzbereit für die Fahrt auf dem Weg von einem Parkplatz am Stadtrand bis zum endgültigen Ziel im oftmals dichten Stadtzentrum.





Mit seinen kompakten Abmessungen bewegt sich der X2City noch unterhalb des Niveaus klappbarer Fahrräder, verfügt aber über einen elektrischen Zusatzantrieb im Hinterrädchen; der bürstenlose Nabenmotor liefert eine wirksame Unterstützung für den Fahrer und beschleunigt den BMW Motorrad X2City auf bis zu 25 km/h. Über das Bedienteil am Lenker stehen fünf Geschwindigkeitsstufen (8, 12, 16, 20 und 25 km/h) zur Auswahl. Aus Sicherheitsgründen wird die unterstützende Kraft des Elektromotors erst bei einer erreichten Geschwindigkeit von 6 km/h aktiviert. Mit einem Schalter im Bremshebel lässt sich der elektrische Antrieb deaktivieren.





Den Elektromotor versorgt ein Lithium-Ionen-Akku mit 408 Wh (Fa. Marquardt, und vier Jahren Garantie), der in einem regen- und spitzwassergeschützten Gehäuse unterhalb des Trittbetts entnehmbar in den Fahrzeugrahmen integriert ist. Ein Batteriemanagementsystem mit integrierter Leistungselektronik sorgt je nach Nutzung für 25 -35 km Reichweite im Alltag. Ein spezifisches Ladegerät mit Magnetstecker ermöglicht einen leichten Anschluss über die fahrzeugseitige Außenladebuchse oder direkt am Akku. Das Laden des leeren Akkus an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose dauert etwa 2,5 Stunden.





Die luftbereiften Räder sollen auch abseits ausgebauter Wege für ein sicheres Fahrverhalten sorgen. Je eine hydraulische Magura-Scheibenbremse an Vorder- und Hinterrad sorgt für wirkungsvolle Verzögerung. Ein Verzögerungslicht, im Rücklicht integriert, zeigt dem nachfolgenden Verkehr den Bremsvorgang deutlich sichtbar an. (dpp-AutoReporter/wpr)