BMW: Elektromobilität auch auf dem Wasser

Nicht nur auf der Straße, sondern jetzt auch auf dem Wasser sorgt die für den BMW i3 entwickelte Hochvoltbatterie für emissionsfreie Mobilität. Die BMW-Group liefert die im Werk Dingolfing gefertigten Lithium-Ionen-Batterien an den Bootsmotorenhersteller Torqeedo, der sie als Energiespeicher für die besonders leistungsstarken elektrischen Antriebe seiner Modellserie ‚Deep Blue‘ einsetzt. Das 2005 in Starnberg gegründete Unternehmen Torqeedo ist weltweit führend als Anbieter von elektrischen und Hybrid-Antriebssystemen bis 160 PS Leistung für Motorboote, Segelyachten und kommerzielle Einsätze in Fähren und Wassertaxis.





Die BMW-Group entwickelt und produziert Hochvoltspeicher für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge in Eigenregie. Die für den BMW i3 konzipierte Lithium-Ionen-Batterie besteht aus acht Modulen mit jeweils 12 Zellen. Auch die Steckverbindungen, Verkabelungen, Überwachungssensoren sowie das Heiz- und Kühlsystem sind BMW i-spezifische Entwicklungen.





Durch die Plug&Play-Fähigkeit ergeben sich für die Hochvoltbatterien auch außerhalb des Autos vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Hersteller Torqeedo kombiniert sie mit seiner leistungsstärksten Motoren-Baureihe für Innen- und Außenborder sowie für Hybridsysteme. Die Verwendung von BMW i-Hochvoltbatterien für Elektromobilität auf dem Wasser ist ein weiteres innovatives Aktionsfeld im Rahmen des ganzheitlichen Konzepts für Nachhaltigkeit. Darüber hinaus lassen sie sich auch als stationäre Energiespeicher einsetzen. Zur Steigerung der Energieeffizienz von Wohn- und Gewerbegebäuden dienen sie als Pufferspeicher für regenerativ mittels Solar- und Windkraft erzeugten Strom.





Diese Funktion können die Hochvoltbatterien von BMW i auch im Rahmen einer Zweitverwendung im Anschluss an ihren Lebenszyklus im Automobil übernehmen. Weil eine Weiterverwendung der Batterien unter Nachhaltigkeitsaspekten deutlich sinnvoller ist als ein frühzeitiges Recycling, hat die BMW Group bereits vor der Markteinführung des BMW i3 Szenarien für das ‚zweite Leben‘ der Energiespeicher nach einem langen Autoleben entwickelt. Diese Zweitverwendung spielt im Rahmen der Energiewende, die den Bedarf an Pufferspeichern für Strom aus regenerativen Quellen permanent erhöht, eine zentrale Rolle.





BMW i ist eine Marke der BMW Group und steht für visionäre Fahrzeugkonzepte, vernetzte Mobilitätsdienstleistungen und ein neues Verständnis von Premium, das sich stark über Nachhaltigkeit definiert. BMW i ist Weltmarktführer bei alternativen Antrieben und in 54 Ländern mit den Modellen BMW i3 (Elektrofahrzeug für Metropolen-Regionen), dem BMW i8 (Plug-in-Hybrid-Sportwagen) und BMW iPerformance Automobilen (alle BMW Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge) vertreten. (dpp-AutoReporter/wpr)