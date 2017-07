Neues Info- und Telematiksystem bei Honda

Honda bietet ein neues Info- und Telematiksystem an. Neben der unkomplizierten Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug via Smartphone ermöglicht ‚My Honda‘ schnelle Hilfe in Notfällen und sorgt für die kontinuierliche Übersicht des Fahrzeugzustands. Nutzer können direkt mit ihrem Händler in Kontakt zu treten und beispielsweise einen Wartungstermin zu vereinbaren. Der Newsfeed hält über Neuigkeiten aus der Welt von Honda auf dem Laufenden. Neben maßgeschneiderten Angeboten und Tipps rund ums eigene Fahrzeug umfasst My Honda Funktionen für mehr Komfort und Sicherheit: Pannenhilfe auf Knopfdruck, für Zerstreute Ermittlung des Fahrzeugstandorts, eine Tageskilometer- und Fahrstilanalyse sowie eine Abschleppwarnung - wenn das Fahrzeug ohne laufenden Motor bewegt wird, erfolgt eine Meldung an den ‚My Honda‘-Nutzer.





Die Installation der Hardware erfolgt innerhalb weniger Minuten beim Honda Händler. Eingesehen und gesteuert werden die Funktionen des Info- und Telematiksystems über eine für iOS und Android verfügbare Smartphone-App.





In den Monaten Juni und Juli ist der Service-Assistent beim Kauf eines Honda Neufahrzeugs kostenfrei verfügbar. Für drei Jahre haben die Besitzer eines Neuwagens die Gelegenheit, sich von den Vorzügen des Systems zu überzeugen und My Honda kostenlos zu nutzen. Käufer eines neuen Civic Fünftürers oder einer neuen Civic Limousine erhalten ‚My Honda‘ für vier Jahre ohne zusätzliche Kosten. (dpp-AutoReporter/wpr)