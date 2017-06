Elektrolieferwagen Renault Kangoo ab 20.820 Euro

Der Renault Kangoo Z.E. mit der neuen Z.E.33-Batterie und bis zu 270 Kilometer Reichweite ist zum Nettopreis ab 20.820 Euro erhältlich. Die Langversion Kangoo Maxi Z.E. kostet ohne Mehrwertsteuer ab 22.020 Euro. Zuzüglich zum Kaufpreis legt Renault für die technisch umfassend aktualisierten Elektrolieferwagen ein neues, vereinfachtes Batteriemietangebot auf. Alternativ zur Batteriemiete besteht beim Kangoo Z.E. erstmals auch die Möglichkeit, den Akku zu kaufen.





Beim neuen Batteriemietangebot für Kangoo Z.E. und Kangoo Maxi Z.E. zahlen die Kunden bei einer maximalen Laufleistung von 7500 Kilometern pro Jahr 58 Euro pro Monat (ohne MwSt.). Je weitere 2500 Kilometer pro Jahr erhöht sich die Miete netto um acht Euro pro Monat. Vorteil: Das Konzept bietet Schutz vor Fehleinschätzungen der Laufzeit beim Vertragsabschluss. Die Kunden zahlen für die tatsächlich zurückgelegten Kilometer.





Weiteres Novum: Erstmals können Kangoo Z.E. Kunden den Lithium-Ionen-Akku ihres Elektrolieferwagens auch kaufen. Die preisliche Differenz zwischen den Versionen Batteriemiete und Batteriekauf beträgt unabhängig von der Kapazität 9100 Euro (ohne MwSt.).





Renault bietet auch den aktualisierten Kangoo Z.E. in zwei Längenvarianten an: als 4,28 Meter langen Kangoo Z.E. und als 4,66 Meter langen Kangoo Maxi Z.E. Das neue Antriebspaket der Elektrolieferwagen erhöht die Reichweite im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) um 100 Kilometer. Kernstück ist die neue Lithium-Ionen-Batterie mit 33 kWh Kapazität. Trotz der Kapazitätssteigerung um 11 kWh benötigt der von Renault und LG Chem gemeinsam entwickelte Z.E.33-Akku nicht mehr Platz als sein Vorgänger. Ebenfalls neu ist der eigenentwickelte Elektromotor. Das effiziente R60-Aggregat basiert auf dem E-Motor der kompakten Elektrolimousine Zoë und entwickelt 44 kW/60 PS.





Als weiteres Novum erhält der Kangoo Z.E. ein neues Ladesystem, das es erlaubt, den Lieferwagen an einer Wallbox mit 230 Volt Wechselspannung in rund sechs Stunden auf die komplette Kapazität aufzuladen. So lässt sich der Kangoo Z.E. über Nacht preisgünstig mit Energie versorgen. Bei moderaten Temperaturen kann innert einer Stunde Strom für 35 Kilometer mehr Fahrstrecke gespeichert werden. So bleibt der Kangoo Z.E. Im Idealfall während des ganzen Tages einsatzbereit.





Besonders energieeffizient soll die optionale Klimaanlage arbeiten, die mit einer Wärmepumpe verbunden ist. Da sie anders als konventionelle elektrische Widerstandsheizungen einen Großteil der Energie zum Heizen nicht mehr aus der Batterie, sondern aus der Umgebungsluft bezieht, benötigt das System weniger Strom. Um Energie zu sparen, verfügt das Klimatisierungssystem außerdem über die Vorschaltfunktion. Solange das Fahrzeug an der Ladestation angeschlossen ist, wird hierfür ausschließlich Strom aus dem Netz genutzt. So hat der Elektrolieferwagen bereits beim Einsteigen eine angenehme Innenraumtemperatur. Der Fahrer kann die Vorklimatisierung mit Hilfe von Lenkradtasten oder per Smartphone programmieren.





Der neue, vernetzte Service ‚Z.E. Trip‘ erlaubt es, mit dem in das On-Board-Infotainmentsystem R-Link integrierten Navigationssystem, öffentliche Stromladepunkte anzusteuern. Z.E. Trip zeigt Verfügbarkeit und Eignung jeder Stromlademöglichkeit in Echtzeit an.





Zusätzlich erleichtert Renault den Nutzern des Kangoo Z.E. mit dem Service ‚Z.E. Pass‘ den Zugang zu öffentlichen Ladestationen in ganz Deutschland. Z.E. Pass besteht aus einer App und einer RFID-Chipkarte (Radio Frequency Identification). Mit ihrer Hilfe lässt sich aktuell an den meisten öffentlichen Ladepunkten in Europa bargeldlos Strom fassen. Eine vorherige Registrierung bei den einzelnen Ladestationsbetreibern ist hierfür nicht nötig.





Zusätzlich bleibt für den Kangoo Z.E. der vernetzte Service ‚My Z.E. Inter@ctive‘ verfügbar, der es ermöglicht, die Batterieladung und die Vorklimatisierung des Innenraums aus der Ferne per PC oder Smartphone zu programmieren und zu steuern. Außerdem lassen sich die aktuelle Restreichweite und die verbleibende Ladedauer des Elektrotransporters abfragen.





Hinzu kommt ‚My Z.E. Connect‘, um den aktuellen Ladezustand der Batterie jederzeit über PC, Smartphone oder Mobiltelefon abzufragen. Das Leistungspaket beinhaltet außerdem die Möglichkeit, sich bei schwachem Ladestand per E-Mail oder SMS benachrichtigen zu lassen. (dpp-AutoReporter/wpr)