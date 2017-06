Zusatzpaket für Kia Ceed Dream-Team Edition

Der Ceed und dessen Kombiversion Ceed Sportswagon gehören in Deutschland zu den Kia-Bestsellern. Besonders beliebt ist der Kompaktwagen in der gehobenen Ausführung Dream-Team Edition. Für diese meistverkaufte Ausstattungslinie der Ceed-Varianten bietet Kia jetzt ein limitiertes ‚Premium+‘-Paket an, das die umfassende Serienausstattung durch ein Navigationssystem mit Smartphone-Integration sowie zahlreiche weitere Komfort- und Designelemente veredelt. Die Ausführung Dream-Team Edition ist mit vier Motoren (73 kW/100 PS bis 100 kW/136 PS) erhältlich: den Vierzylinderbenzinern 1.4 CVVT und 1.6 GDI, dem Dreizylinderturbobenziner 1.0 T-GDI und dem Turbodiesel 1.6 CRDi.





Serienmäßig beinhalten Kia Ceed und Ceed Sportswagon in Dream-Team Edition unter anderem Klimaanlage, Audiosystem mit sechs Lautsprechern und USB-, AUX- und iPod-Anschluss, Sitzheizung vorn, beheizbares Lederlenkrad, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Geschwindigkeitsregelanlage, variable Servolenkung, Parksensoren hinten, Dämmerungssensor, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Privacy-Verglasung (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule), LED-Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer sowie beim 1.0 T-GDI und 1.6 CRDi die Spritsparausstattung ‚EcoDynamics‘ mit Start-Stopp-System.





Das Premium+-Paket erweitert diese Ausstattung um ein 7-Zoll-Kartennavigationssystem (inklusive 7-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update, Kia Connected Services, Apple CarPlay und Android Auto), Rückfahrkamera, Regensensor, selbstabblendenden Innenrückspiegel, teilbeheizbare Frontscheibe, Stoffsitzbezüge in Colour-Design, höhenverstellbaren Beifahrersitz, Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Applikationen in Schwarz und Klavierlackoptik an der Zentralkonsole, Türverkleidungen mit Einsätzen in Metalloptik und Kunstleder, Türarmauflagen mit Einsätzen in Klavierlackoptik, LED-Rückleuchten und Bicolor-16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Hinzu kommt beim 1.4 CVVT und 1.6 GDI EcoDynamics.





Mit dem Einstiegsmotor 1.4 CVVT ist der Kia Ceed Dream-Team Edition für 18.790 Euro erhältlich (Sportswagon: 19.990 Euro); das Premium+-Paket kostet bei beiden Karosserievarianten 1100 Euro für den 1.0 T-GDI und den 1.6 CRDi sowie 1400 Euro für den 1.4 CVVT und den 1.6 GDI. Wie für alle Kia-Modelle gilt auch für den Ceed und Ceed Sportswagon die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie - oder bis 150.000 km. (dpp-AutoReporter/wpr)