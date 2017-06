Peugeot meldet sich im Pick-up-Segment zurück

Mit der Enthüllung seines neuen Pick-ups kehrt Peugeot in dieses Segment zurück. Der neue Peugeot Pick-up startet im September auf dem afrikanischen Kontinent und trägt zur Internationalisierung der Marke bei. Er soll durch ein großes Raumangebot und eine großzügige Serienausstattung überzeugen und Robustheit, Ausdauer und Geländetauglichkeit verkörpern - Werte, die in dem Segment im Vordergrund stehen.





Der neue Peugeot Pick-up spricht eine Kundschaft an, die auf der Suche ist nach einem unter allen Fahrbedingungen zuverlässigen, betriebs- und wartungsfreundlichen Fahrzeug, das sowohl den beruflichen Alltag als auch Freizeitaktivitäten meistert.





Mit einer Länge von 5,08 Metern gehört der neue Peugeot Pick-up in das Segment der kompakten Pick-ups mit Doppelkabine. Das Segment entspricht zehn Prozent der Zielmärkte in den Maghreb-Staaten und in afrikanischen Ländern der Südsahara. Es umfasst einen Absatz von rund 56.000 Einheiten jährlich. Die Versionen mit Dieselmotor und Allradantrieb stehen mit jeweils 92 und 77 Prozent ganz oben in der Gunst der Kunden.





Mit dem neuen Peugeot Pick-up kehrt die Marke in das Segment zurück. Zudem trägt das neue Modell zur Internationalisierung der Marke bei. Peugeot blickt auf langjährige Erfahrung im Pick-up-Segment zurück. Die Marke prägte insbesondere den afrikanischen Kontinent mit Modellen wie dem 403 Lieferwagen mit Plane aus dem Jahr 1956, dem Peugeot 404 Planen-Lieferwagen aus dem Jahr 1967 und dem Nachfolger Peugeot 504 Pick-up - letzterer bis 2005 in Nigeria produziert.





Der neue Peugeot Pick-up besitzt sämtliche Merkmale des Segmentes: hohen Karosseriegürtel, senkrechte Frontpartie und große Bodenfreiheit (210 bis 215 Millimetern je nach Version). Die Kabine und die Ladefläche stehen auf einem Leiterrahmen mit starrer Hinterachse, Vier-Blatt-Federung und serienmäßigen Yokohama Reifen. Somit überzeugt der neue Peugeot Pick-up durch Zuverlässigkeit, Ausdauer und Geländetauglichkeit unter allen Fahrbedingungen. Die 1,40 Meter lange und 1,39 Meter breite Ladefläche ist außen mit Verzurrösen ausgestattet; Die Nutzlast beträgt insgesamt 815 Kilogramm.





Der längs eingebaute 2.5 Liter Common-Rail-Turbodieselmotor entwickelt in Verbindung mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe 110 kW/150 PS und 280 Nm Drehmoment. Er ist in der 4x2- und 4x4-Version verfügbar. Die 4x2-Version verfügt über Heckantrieb. Die Antriebskraft wird über eine Kardanwelle an die Hinterräder und ein auf die Hinterachse wirkendes Differenzial übertragen. Das Gewicht wirkt auf die Hinterachse, mit höherer Last steigt die Antriebskraft.





Die 4x4-Version hebt sich von der 4x2-Version durch verchromte Zierelemente an der Ladefläche, an der Dachreling und an den seitlichen Einstiegsleisten hervor. In der 4x4-Version wird über einen Hebel ein Teil der Antriebskraft an die Vorderräder verteilt. Der Fahrer hat die Wahl zwischen dem Standardmodus 4H (High) und dem Modus 4L (Low). Dank Untersetzungsgetriebe sorgt letzterer unter schwierigen Fahrbedingungen für höheres Drehmoment bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten.





Bei der Serienausstattung stehen Zuverlässigkeit und einfache Handhabung im Vordergrund. Mit Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern, Radio-CD und USB-Anschluss wird in allen Varianten eine gute serienmäßige Ausstattung geboten. Für hohe Sicherheit fährt der neue Peugeot Pick-up serienmäßig mit ABS mit Bremskraftverteiler, Einparkhilfe hinten, Airbags für Fahrer und Beifahrer und elektrisch verstellbaren Außenspiegeln.





Der neue Pick-up bietet laut Peugeot den geräumigsten Innenraum seiner Kategorie. So steht in der zweiten Reihe eine 1738 Millimeter breite Sitzbank mit 62 Millimetern Knieraum zur Verfügung. (dpp-AutoReporter/wpr)