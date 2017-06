Hyundai bringt kleines SUV namens Kona

Mit dem neuen Modell Kona steigt Hyundai ins wachstumsstarke B-Segment der kleinen SUV (Sport Utility Vehicles) ein und erweitert so das aktuelle SUV Modellportfolio mit Tucson und Santa Fe nach unten. Die kräftige Front des Kona trägt den markentypischen ‚Kaskaden‘-Kühlergrill, die Scheinwerfereinheit LED-Tagfahrlichter über den Frontscheinwerfern.





Die Koreaner setzen vor allem auf eine ausdrucksstarke Linienführung mit schwungvoll-scharf gezogenen Linien, einem dynamischen Dachbogen, kurzen Karosserieüberhängen und kräftigen Radhäusern, in denen sich Felgen bis zu einer Größe von 18 Zoll finden. Front- und Heckgestaltung sollen die Fahrzeugbreite und die kompakten Abmessungen betonen; markant fällt auch die nahezu um die gesamte Karosserie herumgezogene Kunststoffverkleidung aus, die in der Front die Scheinwerfer und im Heck die Rückleuchten aufnimmt.





Mit eigenständigem Design, Individualisierungsmöglichkeiten im Innenraum, zahlreichen Assistenzsystemen und umfangreicher Konnektivität richtet sich der Fünftürer insbesondere an Lifestyle-orientierte, städtische Käufer. Für sie gibt es Interieur mit moderner Antriebs-, Sicherheits- und Multimediatechnik. So kommt hierzulande erstmals in einem Hyundai Volumenmodell ein Head-up-Display mit den wichtigsten Angaben zum Fahrzustand zum Einsatz.





Zudem nimmt der Hyundai Kona seine konzeptionelle SUV-Herkunft ernst: Alternativ zum vorderradangetriebenen Modell wird der Lifestyle-SUV auch mit einem neu entwickelten Allradsystem angeboten und beschränkt sich damit nicht nur auf Ausflüge auf asphaltierten Straßen. Zum Marktstart im November stehen vier Ausstattungen und zwei Turbo-Benzindirekteinspritzer mit einem Liter Hubraum, drei Zylindern und 88 kW/120 PS oder vier Zylindern, 1,6 Liter Hubraum und 130 kW/177 PS zur Wahl. 2018 folgt ein neu entwickeltes 1,6-Liter-Dieseltriebwerk in zwei Leistungsstufen mit 85 kW/115 PS und 100 kW/136 PS.





Die Dimensionen des Kona gerieten City-gängig: Zur kompakten Außenlänge von 4,17 Meter und einer Höhe von 1,55 Meter gesellt sich mit 1,80 Metern allerdings eine für diese Klasse überdurchschnittliche Fahrzeugbreite; sie schafft zusammen mit dem weiten Radstand von 2,60 Metern viel Platz im Innenraum: So misst beispielsweise der Fußraum vorne 1054 und hinten 880 Millimeter; das Gepäckraumvolumen beträgt 361 Liter. (dpp-AutoReporter/wpr)