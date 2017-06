A.T.U: 75.000 Warnwesten für Kindergärten

A.T.U greift die Aktion ‚Glühwürmchen‘ wieder auf, die schon in den vergangenen Jahren erfolgreich zu einem besseren Schutz von Vorschulkindern im Straßenverkehr beigetragen hat. Im Rahmen dieser Kampagne stiftet die bundesweite Werkstattkette 75.000 kindgerechte Warnwesten. Kindergärten und Kindertagesstätten können sich bis Ende Juli 2017 bewerben.





Die große Resonanz der vergangenen Aktionen hat bewiesen, wie wichtig für Eltern und Erzieher die Sicherheit ihrer Zöglinge im Straßenverkehr ist. Deshalb stiftet A.T.U in diesem Jahr erneut 75.000 ‚Glühwürmchen‘-Warnwesten. Sie sind speziell für die Bedürfnisse der Kleinsten im Straßenverkehr entwickelt worden. Die gelbe Signalfarbe sowie die Reflexionsstreifen garantieren eine gute Sichtbarkeit - auch im Dunkeln oder bei Dämmerung. Das farbenfrohe Motiv der Westen stammt aus dem beliebten Animationsfilm ‚Findet Dorie‘.





Die Warnwesten werden nur in kompletten Gruppensätzen an Kindergärten und Kindertagesstätten vergeben. Diese können bis einschließlich 31. Juli 2017 über die Website www.atu.de/warnwesten an der Aktion teilnehmen. Sollten mehr als 75.000 Bestellungen eingehen, entscheidet das Losverfahren über die Vergabe. (dpp-AutoReporter/wpr)