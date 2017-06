IAA Frankfurt: Opel Grandland startet bei 23.700 Euro

Schicker Offroad-Look und typische SUV-Qualitäten wie eine erhöhte Sitzposition und gute Rundumsicht, dazu viel Platz und moderne Technologien bietet der neue Opel Grandland. Der Newcomer will mit attraktivem Preis-/Leistungs-Verhältnis im boomenden SUV-Segment angreifen. Der Neuling feiert auf der Frankfurter IAA (14. bis 24. September 2017) Premiere, ist aber schon heute zum Einstiegspreis von 23.700 Euro bestellbar. Zahlreiche Ausstattungs-Features sind serienmäßig an Bord: LED-Tagfahrlicht und -Rückleuchten, kamerabasierter Spurassistent, Verkehrsschildererkennung, ‚intelligenter‘ Geschwindigkeitsregler, Berg-Anfahr-Assistent, Radio R4.0 mit Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage mit Partikel- und Geruchsfilter, Komfortsitze mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten sowie eine 40:60 umklappbare Rücksitzlehne.

Ab der Edition-Ausstattung ist auch ‚Opel OnStar‘ serienmäßig an Bord: vernetzt sind die Passagiere mit der jüngsten Generation von Android Auto und Apple CarPlay kompatiblen IntelliLink-Systemen und dem persönlichen Online- und Service-Assistenten Opel OnStar inklusive WLAN-Hotspot und neuer Dienstleistungen wie der Hotelreservierung (über booking.com) und der Parkplatzsuche (Parkopedia). Das eigene Smartphone kann kabellos aufgeladen werden. Für Musikfans, die höchsten Klanggenuss erleben möchten, ist ein Denon-Premium-Sound-System mit acht Lautsprechern und einem Subwoofer für 580 Euro im Angebot.





Infotainment- und Komfort-Features sind Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Müdigkeitsalarm, automatischer Parkassistent und 360-Grad-Rundum-Kamera. Systeme wie der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Stopp-Funktion, der das Fahrtempo und den gewählten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhält, bei Bedarf entsprechend abbremst und wieder beschleunigt, sollen die Sicherheit weiter erhöhen (800 Euro).





Beim 4,48 Meter langen Opel Grandland sorgen kurze Überhänge sorgen für knackige Proportionen. Dank des langen Radstands von 2675 Millimetern genießen im Innenraum bis zu fünf Personen reichlich Platz. Und mit 514 bis 1652 Liter Ladevolumen für Gepäck und Sportausrüstung kann sich das neue Opel-SUV durchaus mit Kompaktklasse-Kombis messen.





Zum Bestellstart können die Kunden zunächst aus zwei Motorisierungen mit Start/Stopp-System wählen - mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder Sechsstufen-Automatik. Der 1.2 Vollaluminium-Benzindirekteinspritzer mit Turbolader entwickelt 96 kW/130 PS und 230 Nm Drehmoment bei 1750/min. Der Benzinverbrauch soll kombiniert bei 5,5 l/100 km (CO2: 127 g/km) liegen.





Der 1,6-Liter-Diesel mit 88 kW/120 PS stemmt bei 1750/min 300 Newtonmeter maximales Drehmoment und soll sich mit kombiniert 4,3 l/100 km (CO2: 111 g/km) bescheiden.





Im Innenraum erleichtern in drei Ebenen angeordnete Kontrollzentren den Zugriff auf Infotainment, Klimatisierung und Chassis-Einstellungen. So gerüstet tritt der neue Opel Grandland als Benziner zum Einstiegspreis von 23.700 Euro und als Diesel ab 26.500 Euro an. (dpp-AutoReporter/wpr)