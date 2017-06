Hyundai Ioniq als Taxi: Umweltbewusst und mit starker Garantie

Taxi-Unternehmer und Mietwagen-Betrieber können auf zwei Versionen des umweltfreundlichen Hyundai Ioniq zurückgreifen. Ein neues Garantiepaket trägt zu transparenten Kosten bei.





Bei Taxifahrern gewinnen umweltfreundliche Fahrzeuge wie der Hyundai Ioniq Elektro (Stromverbrauch 11,5 kW/100 km, CO2 lokal: 0 g/km) und Ioniq Hybrid (3,9 l/100 km, CO2: 92 g/km) an Bedeutung, da sie sich aufgrund ihres niedrigen Verbrauchs zügig amortisieren. Der stets elektrisch fahrende Ioniq Elektro bietet durch das niedrige Geräuschniveau auch eine besonders komfortable Fahrt.





Den Umbau von Ioniq Elektro und Ioniq Hybrid zu einem umweltfreundlichen Taxi übernimmt das renommierte Unternehmen INTAX. Die Spezialisten aus Oldenburg zählen zu den Marktführern bei Taxi-Umbauten.





Hyundai Motor Deutschland hat für diese gewerblich genutzten Ioniq -Fahrzeuge ein speziell auf die Ansprüche zugeschnittenes Garantiepaket konzeptioniert. Die Taxi- und Mietwagen-Garantie deckt innerhalb von drei Jahren oder bis zu einer Laufleistung von 100.000 Kilometern (je nachdem, was zuerst eintritt) Schäden am Fahrzeug, an der Hochvoltbatterie, dem Lack und dem Audio-System ab. Für Ersatz- und Verschleißteile gilt das spezielle Garantiepaket zwei Jahre oder bis 40.000 Kilometer, für Durchrostung sogar 12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung.





Mit dem Ioniq hat Hyundai als weltweit erster Hersteller ein Modell im Programm, das ausschließlich für drei elektrifizierte Antriebe entwickelt wurde: Elektro, Hybrid und Plug-in-Hybrid. Der Ioniq Plug-in-Hybrid wird im Juli im Handel eingeführt. Gemeinsam mit dem ersten, bereits seit 2013 erhältlichen Serienbrennstoffzellenfahrzeug ix35 Fuel Cell bietet Hyundai als einziger Hersteller alle wichtigen alternativen Antriebsformen in Serie an. (dpp-AutoReporter/wpr)