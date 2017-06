Nissan: Finanzierungsaktion für Elektroauto Leaf

Zu 100 Prozent elektrisch unterwegs für 249 Euro monatlich: Für den Kompaktwagen Leaf bietet Nissan ab sofort eine neue Aktionsfinanzierung an. Inklusive sind viele praktische Extras der mittleren Ausstattungsvariante Acenta, die leistungsstarke 30-kWh-Batterie für mehr Reichweite sowie zukunftsweisende Technologien für bidirektionales Laden.

Mit dem Multimediasystem Nissan Connect EV inklusive EV-Telematiksystem bleibt der Kunde auch aus der Ferne mit seinem Fahrzeug in Verbindung. Per Knopfdruck kann beispielsweise der Ladeprozess begonnen oder die Heizung eingeschaltet werden.

Darüber hinaus verfügt der Leaf Acenta mit 30-kWh-Batterie über einen CHAdeMO-Schnellladeanschluss sowie zwei Ladekabel für die Schukosteckdose zu Hause und unterwegs für AC-Ladesäulen mit Typ 2. Wem die Reichweite von bis zu 250 Kilometern also nicht genügt, kann den Akku beispielsweise per Schnellladung in nur 30 Minuten von null auf 80 Prozent aufladen - beim Nissan Partner geht das im Rahmen der Aktion ‚Freistrom für alle‘ sogar kostenlos. (dpp-AutoReporter/wpr)