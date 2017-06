ADAC: Viel Geduld rund um Fronleichnam erforderlich

Auf den Fernstraßen Deutschlands wird es ab Mitte der Woche wohl wieder richtig voll. Wegen des christlichen Feiertags Fronleichnam (Corpus Christi, Prangertag) am Donnerstag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Teilen Sachsens und Thüringens sowie im Saarland starten viele Autofahrer schon am Mittwochnachmittag in das verlängerte Wochenende.

Auf der Heimreise befinden sich dann bereits die Pfingsturlauber aus Bayern und Baden-Württemberg. Der Höhepunkt des Rückreiseverkehrs dürfte am Samstag insbesondere im Süden Deutschlands erreicht werden, sowie am Sonntagnachmittag, wenn die Kurzurlauber auf dem Heimweg sind. Entspannter könnte die Verkehrssituation am Donnerstag und Freitag sein.

Auf volle Straßen trifft man auch im benachbarten Ausland. Der Startschuss in die Ferien fällt in Kroatien, Norwegen und Ungarn. Staus und Wartezeiten bei der Einreise von Österreich nach Deutschland können nicht ausgeschlossen werden. Am stärksten gefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim). (dpp-AutoReporter/wpr)

Die Staustrecken: