SEAT sucht Namen für neues SUV

SEAT ruft seine Fans und Kunden dazu auf, bis 22.Juni 2017 Namensvorschläge für ein neues Modell zu machen und anschließend über die Bezeichnung abzustimmen. Das noch namenlose SUV mit bis zu sieben Sitzen ist in der nächsthöheren Klasse über dem SEAT Ateca positioniert.





Die Aktion wird international über die Website seat.com/seekingname durchgeführt. Voraussetzungen für den Namen: Es muss sich um eine spanische Ortsbezeichnung oder Gegend handeln, der Name muss zu den SEAT-Markenwerten und den Eigenschaften der Produkte passen und nicht zuletzt muss er in verschiedenen Sprachen einfach auszusprechen sein. In dieser Phase der Aktion wird jeder Vorschlag berücksichtigt, unabhängig davon, wie viele eingehen.





An der Bewertung der Vorauswahl sind neben Experten von SEAT und Namensfindungsspezialisten auch wiederum Kunden aus verschiedenen Ländern beteiligt. Zudem werden Tests in den Zielmärkten durchgeführt, um am Ende eine Vorauswahl von mindestens drei Namen zu treffen. Die Finalisten werden am 12. September auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main bekannt gegeben.





Die öffentliche Abstimmung über den Favoriten unter den gewählten Finalisten findet vom 12. bis zum 25. September statt. Der Gewinnername ist derjenige, der die meisten Stimmen erhält. SEAT verkündet den Namen seines neuen SUV bis zum 15. Oktober 2017. (dpp-AutoReporter/wpr)