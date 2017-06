Renault Trezor gewinnt Schönheitspreis

Das Concept Car Renault Trezor wurde beim prestigeträchtigen Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Italien zur schönsten Studie gewählt. Es ist bereits der dritte Designpreis für den Gran Turismo mit Elektroantrieb. Das futuristische Concept Car soll einen ‚Ausblick‘ auf die künftige Formensprache des französischen Herstellers.

Die Jury des traditionsreichen Schönheitswettbewerbs prämierte den Trezor für seine hohe Qualität und sein eigenständiges Design. Stéphane Janin, Concept Car Design Direktor bei Renault: „Die Auszeichnung zeugt vom feinen Urteilsvermögen von Fahrzeugsammlern, die Automobile als Kunstwerke betrachten und würdigt die Arbeit unserer Designer."

Beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este treffen sich seit 1929 Autosammler und Designinteressierte aus der ganzen Welt in der norditalienischen Stadt Cernobbio am Comer See. Neben Oldtimern präsentieren die Veranstalter auch ausgewählte Fahrzeugstudien. Für den Trezor ist der italienische Preis bereits die dritte Auszeichnung. Auf dem Festival Automobile International in Paris sowie beim Car Design Award in Genf wurde er jeweils zum ‚Concept Car of the Year‘ gekürt.

Die Linienführung des Trezor weist angeblich den Weg für die Optik kommender Renault Serienmodelle. Die Studie greift die aktuelle Renault-Formensprache mit dem eigenständigen Markengesicht und den C-förmigen Lichtern auf und führt sie konsequent fort. Um die Passagiere einsteigen zu lassen, hebt der Gran Turismo praxisfern sein Dach in die Höhe. Das Interieur bestimmen Materialien wie Holz und Leder. Sein Elektromotor leistet 260 kW/350 PS mit einem maximalen Drehmoment von 380 Newtonmetern. (dpp-AutoReporter/wpr)