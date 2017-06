Capito leitet Volkswagen Zubehör- und R-GmbH

Jost Capito (58) übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni 2017 die Leitung der Volkswagen R GmbH und Volkswagen Zubehör GmbH. Die Volkswagen R GmbH ist das Kompetenzzentrum für design- und performanceorientierte Produkte der Marke Volkswagen. Die Volkswagen Zubehör GmbH entwickelt und vermarktet weltweit Fahrzeug-Zubehör.

Jost Capito folgt auf Ulrich Riestenpatt-Richter (58), der die Funktion des Geschäftsführers seit 2009 innehatte. Bereits im Oktober 2016 hatte dieser parallel die Leitung des Standorts Osnabrück als Sprecher der Geschäftsführung und Geschäftsführer Technik der Volkswagen Osnabrück GmbH übernommen.

Capito ist Diplom-Ingenieur und arbeitete ab 1989 in der Porsche-Rennabteilung erstmals im Volkswagen Konzern. Nach einer Station in der Geschäftsleitung des Sauber-Rennstalls in der Formel 1 (ab 1996) wechselte Capito im Jahr 2001 zu Ford, wo er unter anderem die Verantwortung für die Motorsport-Aktivitäten sowie die Performance-Fahrzeuge trug.

Im Jahr 2012 übernahm Capito bei der Marke Volkswagen die Aufgabe des Motorsport-Direktors und führte das Werksteam in den Jahren 2013, 2014 und 2015 zum Weltmeister-Titel in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, bevor er 2016 als Geschäftsführer zu McLaren Racing wechselte.