Neuer Finanzchef bei Continental-Reifen

Burkhardt Köller (65), Leiter Finanzen und Controlling der Division Reifen von Continental sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Continental Reifen Deutschland GmbH, geht mit Wirkung zum 1. Juni 2017 nach 47 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand.

Dr. Heinrich Exeler (59), bisher Leiter Controlling des Geschäftsbereiches Erstausrüstung Pkw-Reifen weltweit sowie Forschung und Entwicklung für Pkw-Reifen, tritt ab dem 1. Juni 2017 die Nachfolge an. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Nikolai Setzer und funktional an Wolfgang Schäfer, der im Vorstand der Continental AG für Finanzen, Controlling, Compliance, Recht und IT verantwortlich ist. Exeler gehört bereits seit 24 Jahren zum Management-Team der Division Reifen.

Vor seiner derzeitigen Funktion war er unter anderem auch für das Controlling des Pkw-Reifen-Ersatzgeschäft in der Region EMEA verantwortlich. Damit verfügt er über einen breiten Erfahrungsschatz sowohl im Erstausrüstungs- als auch Ersatzgeschäft für Pkw-Reifen, in die sich das Reifengeschäft traditionell unterteilen lässt. (dpp-AutoReporter/wpr)