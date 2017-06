Ford schärft Focus RS durch Sperrdifferenzial

Der 350 PS starke Ford Focus RS ist ab sofort mit dem neuen Ausstattungspaket ‚Blue & Black‘ bestellbar. Wichtigste Änderung gegenüber dem RS ist ein mechanisches Vorderachs-Sperrdifferenzial, das die Traktion verbessert und somit ein noch dynamischeres Fahrverhalten ermöglicht: Dem Rad mit besserer Bodenhaftung wird mehr Drehmoment zugeleitet und so Schlupf an der Vorderachse vermindert. Deutlich wird der Vorteil beim Herausbeschleunigen aus Kurven. Das System greift aber auch bei widrigen Fahrbahnverhältnisse ein, also beispielsweise bei schlechter Witterung.

Darüber hinaus gehören exklusive Design-Elemente in Kontrastfarbe zum Ausstattungspaket des Kurvenkünstlers. Dazu zählen in Kombination mit der serienmäßigen Außenfarbe Nitrous-Blau Metallic das Dach, die Außenspiegel und der RS-Spoiler in Matt-Schwarz. Weitere Bestandteile sind lackierte Brembo-Bremssättel vorn und hinten in Wagenfarbe, spezielle Recaro-Schalensitze mit Leder-Stoff-Polsterung und blauen Kedern sowie außen schwarze, geschmiedete Leichtmetallräder 8J x 19 im 5x2-Speichen-Design mit Reifen der Dimension 235/35 R 19 und abschließbaren Radmuttern.

Der Ford Focus RS ist das bisher schnellste RS-Modell von Ford. Dank Turboaufladung und Allrad sprintet er aus dem Stand in nur 4,7 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 268 km/h. Sein 2,3 Liter-EcoBoost-Benzinmotor mobilisiert eine Leistung von 257 kW/350 PS bei einem möglichen Kraftstoffverbrauch von 7,7 l/100 km (CO2: 175 g/km). Das maximale Drehmoment beträgt 440 Nm - im bis zu 15 Sekunden lang nutzbaren Overboost-Modus sogar 470 Nm. Darüber hinaus verfügt der Ford Focus RS über eine serienmäßige Launch Control-Funktion für optimale Beschleunigung aus dem Stand sowie über eine dynamische Drehmomentverteilung zur Steuerung der Kraftübertragung auf die Räder.

Das Ausstattungspaket kostet 4100 Euro Aufpreis - ergibt ab 44.775 Euro für die straßenzugelassene Fahrmaschine Ford Focus RS Blue & Black. (dpp-AutoReporter/wpr)